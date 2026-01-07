Blake Monroe se pronuncia tras ser expulsada en WWE NXT

En la reciente edición de NXT New Year’s Evil, Blake Monroe atacó brutalmente a Thea Hail al inicio del programa, impidiendo que se produjera su revancha prevista por el Campeonato Femenil Norteamericano NXT. Esto provocó que la Gerente General del programa, Ava, la confrontara tras bastidores para negarle su revancha y la echara del recinto.

► Blake Monroe iría rumbo al elenco principal

Poco después de que el programa terminara, Blake Monroe no se quedó callada y recurrió a sus redes sociales y dio una respuesta contundente sobre su «inocencia» ante los sucesos de la noche tras su impactante ataque a Thea Hail y su posterior expulsión del WWE Performance Center, escoltada por varios oficiales.

«Blake no hizo nada malo».

Esa publicación breve llegó después de una noche que se descontroló rápidamente. Aunque Thea Hail estaba programada para defender el Campeonato Norteamericano Femenil NXT contra Monroe, este nunca comenzó oficialmente, y la entonces campeona insistió en defender dicho título en un reto abierto, que sería respondido eventualmente por Izzi Dame; no obstante, Hail perdió ese combate y el título.

A Blake Monroe la escoltaron fuera del edificio y, más tarde en el programa, Ava le prohibió la entrada a la arena, y muchos creen que eso sería lo último que veremos de la ex estrella de AEW dentro de NXT, puesto que hace unos días circulaban varios informes de que la luchadora también llegaría al elenco principal, sumándose a las adiciones de Trick Williams, Je’Von Evans y Jordynne Grace, recientemente ascendidos ni bien iniciado el nuevo año.