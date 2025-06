Dos miembros del Salón de la Fama de la WWE opinan de los primeros pasos de Blake Monroe en la empresa después de haber cerrado su capítulo como Mariah May en AEW. Mientras, ella tuvo anoche en NXT una mala experiencia con Jacy Jayne, la actual Campeona NXT, y sus amigas Fallon Henley y Jazmyn Nyx.

El nombre Blake Monroe, ¿un problema?: “Estoy tratando de pensar… si yo fuera ella, ¿me molestaría? Y creo que en cierto modo sería genial tener esta herencia interesante con un nombre de alguien que nadie conoce. Y tiene ese guiño, como de ‘por cierto, había una actriz porno con el mismo nombre, y nos parecíamos bastante’», comienza diciendo el veterano en Something to Wrestle.

¿Se lo cambiaría?: “Pero creo que sí, creo que lo cambiaría. Sería como, ‘¿Sabes qué? Olvidemos eso. Teníamos un nombre, pensábamos que funcionaba. Resulta que ese nombre ya se había usado, y la gente lo va a mencionar…’ Los fans de WWE son dos cosas: brutales e inteligentes. Y no hay forma de predecir con qué van a salir por ese nombre. Así que quizás termine beneficiándola. A veces pasa eso — mira, una de las cosas más difíciles… recuerdo que cuando éramos luchadores, había luchadores gordos. Y algunos decían: ‘No me llames gordo ahí fuera, los fans van a corearlo.’ Y yo les decía: ‘Sí, pero ahora mismo no están coreando nada. Tu trasero gordo va a estar desempleado si no empiezan a corear algo. Así que al menos están coreando algo.’ Algunos tipos iban allá fuera y decían: ‘Eh, dime gordo, llámame lo que quieras. Hagamos que los fans coreen lo que sea’, ¿sabes? Porque tienes que ser notado, y ahí está la diferencia. Así que tal vez esto juegue a su favor.”