Blake Monroe no tiene interés en usar el nombre de Mariah May

Cuando Blake Monroe se unió a WWE NXT, no solo firmó con una nueva compañía, sino que también utilizó un nuevo nombre luchístico, y es que la conocida por los fans como Mariah May, decidió (en conjunto con la compañía) deliberadamente retirar ese nombre y empezar de cero bajo una nueva identidad, que tiene para ella un profundo significado personal.

► Blake Monroe revela el origen de su nombre luchístico

Durante una entrevista reciente con Bully Ray en Busted Open Radio, Blake Monroe explicó que no tenía ningún interés en conservar su antiguo nombre al unirse a la WWE, calificándolo de un capítulo que ya había pasado. También reveló su nuevo nombre no es casualidad, sino que se trata de un homenaje a su sobrina, Blake, quien inspiró el cambio.

«No. Si conocen mi nombre anterior, siento que fue el final de una historia, y lo aprecio. Es genial que muriera y que todo haya terminado. Mariah es mi verdadero nombre, y ojalá nunca lo hubiera usado en la lucha libre porque es raro. Lo hice y no puedo cambiarlo. La oportunidad de empezar algo nuevo, y con la WWE, vamos a crear algo nuevo y convertirla en una megaestrella».

“Mi sobrina se llama Blake. Veíamos la WWE juntas y saltaba en la cama emocionadísima. Cuando me preguntaron: ‘¿Qué te parecería el nombre? ¿Estarías dispuesta a cambiarlo?’, respondí: ‘Por supuesto que sí’. Monroe fue el primer nombre de luchadora que escribí. Todavía lo tengo en un libro y una captura de pantalla de 2017”.

«A la gente no le gusta el nombre porque lo consideran un poco infantil, pero por eso me gusta. Siento que, si estás en una disputa muy intensa, es como ‘Monroe’, mientras que ‘Blake’ es más serio. Blake es mi sobrina y es unisex, y Monroe es guapísima, pero un poco efectista. Pensé que combinarlos sería diferente. El nombre fue un poco controvertido, lo cual me gusta porque la gente habla de mí.»

Blake Monroe se unió oficialmente a la WWE en junio de este año luego de que semanas antes había concluido su contrato con AEW, y ya está causando impacto en NXT. Tras superar su rivalidad con Jordynne Grace, la ex estrella de AEW parece que irá tras su primer título en WWE, centrando su atención en Sol Ruca.