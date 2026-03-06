Blake Monroe habla sobre su llegada a WWE y el reto que enfrenta en NXT

Blake Monroe, llegó a WWE el pasado verano tras una etapa destacada en All Elite Wrestling, donde incluso logró conquistar el campeonato máximo femenino de la empresa. Ahora, la luchadora británica se encuentra en una nueva etapa de su carrera dentro de NXT, donde ha encontrado un entorno lleno de competencia y desafíos.

Durante una reciente aparición en The Wrestling Classic, Monroe reflexionó sobre su decisión de dejar AEW para cumplir uno de sus objetivos profesionales: trabajar en WWE. Además, habló sobre el crecimiento que ha tenido en estos meses y sobre su próximo enfrentamiento ante Jaida Parker en NXT Vengeance Day.

► Blake Monroe explica por qué llegó a WWE

La luchadora señaló que su llegada a WWE responde al deseo de seguir desafiándose profesionalmente tras sentir que había completado un ciclo en su carrera.

“Bueno, como puedes ver, me está desafiando de muchas maneras, pero vine a WWE por el desafío. Vine porque sentía que lo había dado absolutamente todo en mi carrera. Siento que, en cierto modo, lo completé y me fui con el corazón lleno. Con WWE, la división femenina es muy profunda. Tenemos tres marcas, tenemos muchos campeonatos. Tenemos muchas mujeres de distintos orígenes”.

Actualmente Monroe forma parte de NXT, una marca que considera especialmente interesante por la variedad de perfiles que compiten dentro de su roster.

“Ahora mismo estoy en NXT. Hay desde influencers hasta olímpicas medallistas de oro que están surgiendo, así que tienes un espectro muy amplio y todo el mundo aporta algo diferente”.

► Blake Monroe destaca el carisma de Jaida Parker

Monroe también habló sobre su rival en NXT Vengeance Day, Jaida Parker, a quien reconoció por su fuerte presencia dentro del ring y la conexión que tiene con el público.

“Y lo único que diré sobre Jaida es que tiene una actitud que nunca había visto antes. Tiene un carisma y una energía que siento en ese ring; desde que llegué a NXT, es cuando más lo he sentido. El público la apoya y todo lo que dice, realmente lo cree, y respeto eso. Así que es muy emocionante”.

La británica también destacó que enfrentarse a luchadoras con diferentes trayectorias la obliga a mejorar constantemente.

“Definitivamente es un desafío, pero me está haciendo elevar distintos aspectos de mi juego. Vengo de la lucha libre independiente, vengo de Japón, he viajado por todo el mundo. No fui una atleta universitaria de División 1, no entrené de esa manera, así que hay cosas que puedo aprender de ellas. También hay mucho que ellas pueden aprender de mí”.

► Blake Monroe enfrentará a Jaida Parker en NXT Vengeance Day

Blake Monroe se medirá ante Jaida Parker en un Street Fight durante NXT Vengeance Day, evento que se realizará este sábado en el Performance Center de WWE en Orlando, Florida.

El show será el último Premium Live Event de NXT antes de Stand & Deliver, uno de los eventos más importantes del calendario de la marca de desarrollo.

Para Monroe, este combate representa una oportunidad importante para seguir consolidándose dentro de WWE y demostrar que puede competir al más alto nivel dentro de la división femenina.