Blake Christian vs. Jordan Oliver en GCW: se reabre el debate sobre qué es lucha libre

La escena independiente se encuentra quizás en el mejor momento de su historia. O al menos, en su era de mayor exposición, gracias a páginas como por ejemplo IndependentWrestling.TV. Y una de las promociones en boga este 2019 ha sido Game Changer Wrestling, fundada hace cuatro años y con base en New Jersey, que algunos comparan con la extinta ECW original, seguramente por el gusto que sus responsables tienen por lo extremo, en especial recogiendo la tradición nipona de los «Deathmatches».

Aunque igualmente dan cabida a estilos menos sangrientos, como pudo verse en el cartel de su reciente evento «navideño» ‘Jimmy All The Way’ del pasado día 26, con un Jordan Oliver vs. Blake Christian que parece haberse convertido en el nuevo Will Ospreay vs. Ricochet del Best of the Super Juniors XXIII. He aquí la secuencia viral de la polémica.

Y si en 2016 Vader y otros veteranos de la industria criticaron a Ospreay y Ricochet por un supuesto exceso de florituras (en lo que, obviando esto, resultó un excelente choque), ahora fue el turno de otro dinosaurio: Jim Cornette.

Wrestling in 2019–12 foot ring with two 150 pound kids doing a choreographed dance routine & 84 "fans" reacting like they're watching Ali vs. Frazier. I'm sorry for the people who like this hot garbage but I'll continue pointing out how this is an embarrassment to the sport. https://t.co/vhF8riYrbt

— Jim Cornette (@TheJimCornette) December 28, 2019