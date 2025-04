Blair Davenport tras WWE: Sin drama, solo futuro

Blair Davenport, quien presumidablemente volverá a llamarse Bea Priestley, rompe su silencio meses después de su despido de WWE en febrero.

Durante una reciente emisión en Twitch, la luchadora comentó:

«Creo que simplemente fueron recortes presupuestarios para ajustar sus contratos. No tengo ningún sentimiento negativo ni nada por el estilo. Es solo parte del trabajo y del negocio. Así es como funciona, realmente. Estoy emocionada por lo que viene en el futuro, emocionada por volver un poco a mis raíces y hacer lo mío nuevamente. Me encantó lo que hice en Japón y en el Reino Unido. Estoy emocionada por trabajar en el circuito independiente de Estados Unidos porque, en realidad, nunca lo he hecho aquí. Sí, estoy entusiasmada por lo que viene. No estén tristes por mí, está bien. Es parte del trabajo, así son las cosas.

Estoy feliz por todos mis amigos que aún están allí; Lyra [Valkyrie], que es una de mis mejores amigas y acaba de tener un momento enorme en WrestleMania. Lo mismo con Tiffany [Stratton], estoy muy feliz de que esté recibiendo atención. Estoy emocionada por personas como Roxanne [Pérez], Cora [Jade], esas chicas que están en pleno ascenso y que seguramente serán promovidas en cualquier momento. Giulia, mi compañera de copas. Piper [Niven], mi compañera de viajes. Estoy entusiasmada por el futuro. Definitivamente me verán luchando en algún lugar. No se preocupen, no voy a desaparecer para siempre.»