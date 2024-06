Blackpool Combat Club derrota al Volador Jr. y compañía en AEW Dynamite

Una vez más, elementos del CMLL se enfrentaron al Blackpool Combat Club, reviviendo la rivalidad que comenzó a principios del año y que llevo a los de AEW a la Arena México.

Jon Moxley, Bryan Danielson, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli chocaron contra Volador Jr., Magnus, Rugido y Esfinge, en lo que fue reto muy importante para los Depredadores reforzados por Esfinge.

La lucha comenzó con una campal tanto dentro como fuera del ring, donde los ocho luchadores chocaron a punta de golpes, hasta que finalmente Rugido y Danielson comenzaron el combate de forma correcta sobre el cuadrilátero.

