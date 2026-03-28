Black Tiger debuta con triunfo en la Arena México junto a Averno

El CMLL vivió un momento especial en la Arena México con el debut oficial de Magnus bajo su nueva identidad como Black Tiger. La presentación marcó el inicio de una etapa distinta para el luchador, ahora con uno de los personajes más emblemáticos de la lucha libre japonesa.

El cambio no pasó desapercibido, ya que el enmascarado no solo estrenó imagen, sino que también lo hizo con una victoria que lo coloca rápidamente en el radar de los aficionados.

► Black Tiger debuta con victoria en el Viernes Espectacular

Haciendo equipo con Averno, Black Tiger se impuso en un combate a dos de tres caídas ante Templario y Flip Gordon.

La lucha fue intensa y con ataques poderosos, así como espectaculares. El combate lo definió el propio Tiger al conectar una poderosa desnucadora a Gordon para llevarse el combate.

Este triunfo marca un arranque sólido para el luchador, quien recientemente recibió autorización de New Japan Pro-Wrestling para portar de manera oficial el histórico personaje.

Resultados del Viernes Espectacular del 27 de marzo de 2026

La función, transmitida en vivo a través del canal oficial del CMLL, presentó varios combates destacados: