Black Taurus listo para regresar a West Coast Pro Wrestling

Black Taurus regresará a West Coast Pro Wrestling en julio. Taurus competirá en “Cruel Summer 2023” el sábado 8 de julio. Taurus compitió por última vez en West Coast Pro en “West Coast Best Coast” en marzo. Su lucha se anunciará en un momento posterior.

“Cruel Summer 2023” se llevará a cabo en vivo desde el United Irish Cultural Center en San Francisco, California. Las entradas ya están a la venta en WestCoastPro.Eventbrite.com.

Black Taurus returns to #TheCoast for the MUST SEE SUMMER EVENT IN THE BAY AREA!

Cruel Summer 2k23

📅Saturday July 8th 2023

📍The United Irish Cultural Center

🌉San Francisco Ca

🎟️https://t.co/NmeAy9BFcY pic.twitter.com/SyIxQDyGBw

— West Coast Pro (@WCProOfficial) May 14, 2023