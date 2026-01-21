BJW: Yuya Aoki anuncia su salida de la empresa

Big Japan Pro-Wrestling dio a conocer que una de sus superestrellas y luchador insignia, Yuya Aoki, dejará la compañía a finales de febrero de 2026 para convertirse en independiente.

► Yuya Aoki dejará BJW

De esta manera llegan a su fin 10 años de permanencia de Aoki dentro de la empresa. Inicialmente, su contrato vencía a finales de diciembre de 2025, pero accedió a una prórroga de dos meses más, por lo que al término del mes de febrero concluirá su relación laboral con BJW.

Esta noticia fue dada a conocer a través de una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el presidente Eiji Tosaka. Aoki se unió al Dojo de BJW en 2016 luego de ser descubierto por Yuji Okabayashi en una visoría que realizó cuando aún estaba en la preparatoria. Su debut ocurrió en una lucha de exhibición contra Okabayashi en noviembre de 2016.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Yuya Aoki manifestó:

Dejaré Big Japan Pro-Wrestling a finales de febrero. Estoy agradecido con la empresa por brindarme tantas experiencias, tanto buenas como malas, en el ring y en el dojo. Pido disculpas a todos mis fans por este repentino anuncio. Les pido su continuo apoyo para BJW. Hasta que llegue el momento de mi salida, haré todo lo posible para dedicarme a BJW de la mejor manera.

Entre sus logros dentro de la empresa, conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW, ostentando el récord del reinado más largo con 529 días. Además también tuvo el Campeonato de Peso Jr. BJW y el Campeonato de Tercias Yokohama Shopping Street.

A pesar de su carácter recio y reservado, se convirtió en una de las estrellas más importantes de BJW, por lo que su partida significa una gran pérdida para la empresa. En 2025, BJW vio salir a tres luchadores importantes, Fuminori Abe, Takuya Nomura y el veterano Daisuke Sekimoto.