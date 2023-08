BJW: Violenta primera defensa de Yuki Ishikawa

Big Japan Pro Wrestling llegó al Nagoya Diamond Hall para su función «Death Market 74», donde se expuso un cetro.

► «Death Market 74»

Antes de esa confrontación titular, Yuko Miyamoto y Yusaku Ito hicieron causa común para someter a Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito en un death match donde se usaron paneles con alambre de púas.

A continuación, siguió una batalla de parejas donde Okami (Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani) doblegaron a Hearts On Fire (Shigehiro Irie y Yuya Aoki). Irie prometió a su compañero Aoki ser más constante en los eventos de BJW.

En el turno principal, Yuki Ishikawa logró la primera defensa del Campeonato de Peso Completo Death Match BJW superando al veterano independiente Michio Kageyama. El encuentro se dirimió usando lámparas de tubo y paneles de vidrio. Pero la juventud de Ishikawa se impuso tras poco más de diecisiete minutos de acciones. Tras celebrar su victoria, subió al ring Yusaku Ito y anunció su desafío; quedó establecido que la lucha por el título se llevará a cabo el 10 de septiembre en el Centro Internacional de Conferencias de Nagoya.

Los resultados completos son:

BJW «DEATH MARKET 74», 30.07.2023

Nagoya Diamond Hall

Asistencia: 162 Espectadores

1. 3 Way Match: Kota Sekifuda venció a Kazuki Hashimoto y The Intelligence Sensational Grand Passion Mask #4 (6:24) con un Iron Man sobre Passion Mask.

2. Brahman Shu, Brahman Kei y Yuichi Taniguchi derrotaron a Kankuro Hoshino, Kengo Takai y Kenta Kosugi (8:07) cuando Shu colocó espaldas planas a Hoshino.

3. Takuya Nomura, Kazumi Kikuta y Daisuke Sekimoto vencieron a Yasufumi Nakanoue, Tristan Archer y Kazumasa Yoshida (11:35) con un Double Armlock de Nomura sobre Yoshida.

4. Barbed Wire Board Death Match: Yuko Miyamoto y Yusaku Ito derrotaron a Abdullah Kobayashi y Ryuji Ito (10:48) con un Horizontal Cradle de Ito sobre Kobayashi.

5. Hideyoshi Kamitani y Daichi Hashimoto vencieron a Yuya Aoki y Shigehiro Irie (11:59) con un Backdrop Suplex de Kamitani sobre Aoki.

6. BJW Death Match Heavyweight Title, Fluorescent Lighttubes +α Death Match: Yuki Ishikawa (c) derrotó a Michio Kageyama (17:26) con un Lazarus Effect con lámparas de tubo defendiendo el título