BJW: So Daimonji defendió su título por quinta vez

Big Japan Pro Wrestling retornó al Korakuen Hall de la capital japonesa con un evento donde se puso en juego un campeonato.
En una intensa refriega en modalidad deathmatch, Ryuji Ito y Dale Patricks unieron fuerzas para doblegar a Abdullah Kobayashi y Masaya Takahashi en casi diez minutos de acciones.
En el turno semifinal, Kazumasa Yoshida y Chicharito Shoki se aliaron para imponerse a Kazumi Kikuta e Isami Kodaka.
En el turno principal, So Daimonji se mantiene como poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW, dando cuenta de Kankuro Hoshino, uno de los miembros más veteranos de BJW. Para So Daimonji fue la quinta defensa del cinturón, manteniendo su hegemonía. Tras celebrar el triunfo con su agrupación Yosomono; entonces subió Kazumasa Yoshida y encaró a So Daimonji, quien propuso un choque entre Yosomono y algunos de los miembros de BJW.
Los resultados completos son:
BJW, 20.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
392 Espectadores
1. Strong J vs. Tochigi Pro: Shoki Kitamura venció a Ryuma Sekimo (9:09) con un Meteor Lock.
2. Minoru Fujita, Hideyoshi Kamitani y Daichi Hashimoto vencieron a Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Andy Wu (11:18) con un Samson Clutch de Fujita sobre Wu.
3. Strong J vs. Tochigi Pro: Satsuki Nagao y Ryo Hoshino vencieron a Kosuke Sato y Tatsuhiko Yoshino (9:51) con la Impact Flash de Nagao sobre Sato
4. Barbed wire board + Weapon Bringing Death Match: Ryuji Ito y Dale Patricks vencieron a Abdullah Kobayashi y Masaya Takahashi (9:02) con un BAKA Slam de Patricks sobre Takahashi.
5. Kazumasa Yoshida y Chicharito Shoki vencieron a Kazumi Kikuta y Isami Kodaka (10:43) con un Tombstone Piledriver de Yoshida sobre Kikuta.
6. BJW World Strong Heavyweight Title: So Daimonji (c) venció a Kankuro Hoshino (21:28) con la Black Rain defendiendo el título