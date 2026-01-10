BJW: Se disputaron dos campeonatos en el Korakuen Hall

Big Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall para la primera de dos funciones con las que cerró 2025.
► BJW llegó al Korakuen Hall
El veterano Minoru Fujita fue un recio sinodal que se impuso tras un recio combate contra Ryuma Sekimo.
Al medio tiempo, subieron al ring los luchadores extranjero que participarían al día siguiente, anunciando que darán grandes sorpresas en su competencia.
Siguió una batalla en mano a mano, entre Daichi Hashimoto y Jacob Crane, que se dirimió con reglas especiales donde no hubos cuerdas de por medio. Hashimoto hizo valer su condición y se llevó el duelo.
Siguió una batalla donde se puso en juego el Campeonato Peso Junior BJW el cual se disputó a través de un formato agotador llamado «15-minute Max Time Rumble», con cinco competidores desafiando al campeón, Kosuke Sato. Las reglas del partido establecían que quien fuera campeón al cabo de 15 minutos recibiría el título. Las demás victorias se contabilizaban solo provisionalmente. Al final Kosuke Sato se impuso defendiendo su cetro.
En el turno estelar, se dio el combate por el Campeonato de Parejas BJW. Toru Sugiura y Kazumi Kikuta desafiaron a los monarcas reinantes Ryuji Ito y Kankuro Hoshino en un death match llamado «The Finishing Death Touch» con luces fluorescentes volando por todas partes. Los retadores lucharon de un lado a otro para romper la fortaleza de los campeones, quienes exponían el título por cuarta vez. Finalmente, Kazumi Kikuta logró la cuenta de tres ante Ito con la Puerta de Coulomb a los 21 minutos de acciones. Sugiura y Kikuta se convirtieron en campeones, anunciando el comienzo de una nueva era.
Los resultados completos son:
BJW, 30.12.2025
Tokyo Korakuen Hall
607 Espectadores
1. Yuya Aoki, Kazumasa Yoshida y Fuminori Abe vencieron a Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Shota Takanishi (7:42) con un Tombstone Piledriver de Yoshida sobre Takanishi.
2. Hardcore Match: Hideyoshi Kamiya y Masaya Takahashi vencieron a Abdullah Kobayashi y Takumi Sakurai (10:43) con un Backdrop de Kamitani sobre Sakurai.
3. Minoru Fujita venció a Ryuma Sekimo (14:59) con un Double-Leg Nelson.
4. BJW STRONG Rules ~No Ropes Match: Daichi Hashimoto venció a Jacob Crane (11:38) por detención arbitral.
5. BJW Jr. Heavyweight Title ~ STRONG-J 15 Minute MAX Time Rumble: Kosuke Sato (c) venció a Takato Nakano , Tatsuhiko Yoshino, Kaji Tomato, Joji Otani y Masaki Morihiro (15:00) defendiendo el título (5th defense). Orden de eliminación: Masaki Morihiro venció a Kosuke Sato con un Morihiro Lock (3:54). Kaji Tomato venció a Masaki Morihiro con un Speed (5:31). Kosuke Sato venció a Tatsuhiko Yoshino con una Running Low Kick (6:26). Takato Nakano venció a Tatsuhiko Yoshino con la Takagari (9:02). Joji Otani venció a Tatsuhiko Yoshino con un Frog Splash (9:47). Tatsuhiko Yoshino venció a Kosuke Sato con un Messenger (12:47). Kosuke Sato venció a Tatsuhiko Yoshino con la Bloody Sunday (14:30).
6. BJW Tag Team Title ~ «Finishing Touch» THE FINISHING DEATH TOUCH Fluorescent Lighttubes + α Death Match: Toru Sugiura y Kazumi Kikuta vencieron a Ryuji Ito y Kankuro Hoshino (c) (21:39) con un Kowloon’s Gate de Kikuta sobre Ito – conquistando el título.