BJW: “Saikyou Tag League 2022” Día 38

En la antepenúltima jornada del torneo “Saikyou Tag League 2022”, Big Japan Pro Wrestling llegó a Nagoya.

► “Saikyou Tag League 2022” Día 38

En tremenda lucha de pesos junior, Kota Sekifuda, Masaki Morihiro y Kazumasa Yoshida doblegaron a Brahman Shu, Brahman Kei y Ender Kara.

Siguió una recia batalla de parejas, con Yuji Okabayashi y Yuya Aoki conforntándose con Daimonji So y Takuho Kato. Ambas duplas se trenzaron en un intercambio de castigos, que no se percataron que llegaron al límite de 20 minutos pactados, por lo que se decretó un empate.

En el segundo y último duelo eliminatorio del Grupo A, Astronauts (Takuya Nomura y Fuminori Abe) consiguieron su pase a semifinales del torneo Saikyou Tag League, pasando sobre los experimentados Yankee Two Kenju (Isami Kodaka y Yuko Miyamoto).

Los resultados completos son:

BJW “DEATH MARKET 71”, 29.01.2023

Nagoya Club Diamond Hall

Asistencia: 174 Espectadores

1. Kota Sekifuda, Masaki Morihiro y Kazumasa Yoshida vencieron a Brahman Shu, Brahman Kei y Ender Kara (8:10) con un Iron Man de Sekifuda sobre Kara.

2. Big Japan vs. Reiwa Garoga Army: Yasufumi Nakanoue, Kazuki Hashimoto y Kazumi Kikuta derrotaron a Kengo Takai, Kankuro Hoshino y The Intelligence Sensational Grand Passion Mask #4 (8:34) con un Lariat de Nakanoue sobre Hoshino.

3. Yuji Okabayashi y Yuya Aoki vs. Daimonji So y Takuho Kato – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

4. Barbed Wire Board Death Match: Hideyoshi Kamitani y Abdullah Kobayashi vencieron a Michio Kageyama y Yuki Ishikawa (11:37) con un Vertical Drop Brainbuster sobre un Barbed Wire Board de Kamitani sobre Kageyama.

5. Ryuji Ito y Daisuke Sekimoto derrotaron a “Black Angel” Jaki Numazawa y Daichi Hashimoto (12:18) con un Muffler Hold de Sekimoto sobre Numazawa.

6. Saikyou Tag League – Grupo A Representative Decision Match: Takuya Nomura y Fuminori Abe vencieron a Isami Kodaka y Yuko Miyamoto (16:20) con un Full Nelson Suplex Hold de Nomura sobre Miyamoto.