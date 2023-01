BJW: “Saikyou Tag League 2022” Día 34

Desde el Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa, Big Japan Pro Wrestling continuó con el desarrollo del torneo de parejas “Saikyou Tag League 2022”.

► “Saikyou Tag League 2022” Día 34

Antes de los combates de la competencia, se efectuó un duelo en modalidad death match donde Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu doblegaron a Kankuro Hoshino y Yuki Ishikawa. Los jóvenes Wakamatsu e Ishikawa sostuvieron un encono particular que decidieron enfrentarse para la siguiente jornada en un mano a mano.

Ya en resultados del torneo, Ryuji Ito y “Black Angel” Jaki Numazawa empataron en su duelo contra Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki ya que concluyó en doble conteo fuera. Cada equipo se llevó un punto, aunque Kato y Suzuki empataron el primer sitio con otras dos duplas con 10 unidades.

Crazy Lovers (Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto) lograron un importante resultado tras doblegar a Brahman Shu y Brahman Kei, lo que les permitió apoderarse del liderato del Grupo B.

En el turno estelar, Yuji Okabayashi, Daisuke Sekimoto y Yasufumi Nakanoue dominaron a Takuya Nomura, Yuya Aoki y So Daimonji. Tras la lucha, varios luchadores como Daimonji, Sekimoto, Nomura, Aoki, Yoshida, entre otros, van tras el cetro Strong.

Los resultados completos son:

BJW, 03.01.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 126 Espectadores

1. Hideyoshi Kamitani y Fuminori Abe vencieron a Yuko Miyamoto y Kazumasa Yoshida (10:03) con un Crab Hold de Kamitani sobre Yoshida.

2. Daichi Hashimoto y Kazmi Kikuta derrotaron a Satsuki Nagao y Ryo Hoshino (9:56) con una Shining Wizard de Hashimoto sobre Hoshino.

3. Shigehiro Irie y Ender Kara vencieron a Kota Sekifuda y Gaia Hox (12:04) con un Flying Headbutt de Irie sobre Hox.

4. Barbed Wire Board Death Match: Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu derrotaron a Kankuro Hoshino y Yuki Ishikawa (12:26) con un Diving Bakachinga Elbow Drop de Kobayashi sobre Hoshino.

5. Saiykou Tag League – Grupo A: Ryuji Ito y “Black Angel” Jaki Numazawa [5] vs. Takuho Kato y Hiroyuki Szuki [10] – finalizó en doble conteo fuera (11:23).

6. Saiykou Tag League – Grupo B ~ Brahman Special Rules: Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto [13] vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei [2] (9:36) con un Backslide de Tsukamoto sobre Kei.

7. Special Six Man Tag Match: Yuji Okabayashi, Daisuke Sekimoto y Yasufumi Nakanoue derrotaron a Takuya Nomura, Yuya Aoki y So Daimonji (16:26) con un Golem Splash de Okabayashi sobre Aoki.

Saikyou Tag League 2022 – Clasificación Parcial:

Grupo A

1. Yuko Miyamoto y Isami Kodaka [10]

-. Yasufumi Nakanoue y Andy Wu [10]

-. Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki [10]

4. Takuya Nomura y Fuminori Abe [8]

-. Kota Sekifuda y Kaji Tomato [8]

6. Kohei Sato y Kazumi Kikuta [7]

7. Masaya Takahashi y Masked GO! GOGO ! [6]

8. Ryuji Ito y «Black Angel» Jaki Numazawa [5]

9. Daisuke Sekimoto y Kazumasa Yoshida [2]

Grupo B

1. Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto [13]

2. Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu [12]

3. Yuya Aoki y Shigehiro Irie [10]

4. Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani [9]

5. Yuji Okabayashi y Chicharito Shoki [8]

-. Yusaku Ito y Michio Kageyama[8]

7. Kazuki Hashimoto y Satsuki Nagao [6]

8. Brahman Shu y Brahman Kei [2]

-. Kankuro Hoshino y Yuichi Taniguchi[2]