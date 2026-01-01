BJW: Resultados «Love, Love Death Match! ~Again~» Yusaku Ito, imparable

«Love, Love Death Match! ~Again~» fue el nombre del evento que Big Japan Pro Wrestling presentó en el TOKYO SQUARE de Itabashi.

► Love, Love Death Match! ~Again~

En el tercer combate hardcore, el talentoso Takumi Tsukamoto se enfrentó a Masaya Takahashi. Tomó la delantera en un combate intenso, usando hábilmente una silla plegable, y finalmente derrotó a Takahashi con un ataque con la silla.

La semifinal fue un death match por parejas que usaron 100 Luces Fluorescentes. El veterano dúo de «Deathmatch Dragon» Ryuji Ito y Kankuro Hoshino se enfrentó al equipo de Kazumi Kikuta y Takumi Sakurai. Mientras las 100 luces fluorescentes que rodeaban el ring se desintegraban una tras otra, lanzando fragmentos y pólvora por los aires, Hoshino asestó el golpe final. Aplastó a Sakurai con un Diving Senton mientras sostenía una silla plegable.

En el evento principal se disputó el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW, donde el campeón Yusaku Ito, se enfrentó al extremo Gunso de Pro Wrestling Dove como su retador. El formato del combate fue un «Dove Style Deathmatch», que incorporó el estilo de Dove, la casa de Gunso. A diferencia de un combate a muerte tradicional, ambos se enfrentaron violentamente en una atmósfera única que combinaba música, armas y una atmósfera brutal.

Tras un brutal empate que debilitó el orgullo de ambos luchadores, la determinación del campeón fue la que decidió el encuentro. A los 16 minutos y 53 segundos, Yusaku Ito conectó su letal piledriver y consiguió la cuenta de tres ante su formidable oponente, Gunso. Derrotó al símbolo de otra organización y defendió con éxito su título por tercera vez.

Los resultados completos son:

BJW «LOVE, LOVE DEATH MATCH! AGAIN», 14.12.2025

TOKYO SQUARE in Itabashi

1. Reiya Igarashi venció a Ryuma Sekimo (9:15) con un Crab Hold.

2. Kosuke Sato y Yuya Aoki vencieron a Abdullah Kobayashi y Kazumasa Yoshida (11:53) con un Crucifix Hold de Sato sobre Yoshida.

3. Hardcore Match: Takumi Tsukamoto venció a Masaya Takahashi (11:10) con un Chair Strike.

4. 100 Fluorescent Lighttubess Death Match: Ryuji Ito y Kankuro Hoshino vencieron a Kazumi Kikuta y Takumi Sakurai (13:27) con un Diving Senton de Hoshino sobre Sakurai.

5. BJW Death Match Heavyweight Title ~ Double-Style Death Match: Yusaku Ito (c) venció a Gunso (16:53) con un Bonnou Driver defendiendo el título