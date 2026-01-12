BJW: Resultados «King of Death Match World GP II» MASADA y Rina Yamashita, ganadores

Big Japan Pro Wrestling celebró la segunda edición de su torneo de Año Viejo «King of Death Match World GP II«, desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «King of Death Match World GP II»

Esta segunda edición se caracterizó por ser una competencia de parejas, a diferencia de la primera, que fue individual. En esta ocasión compitieron ocho duplas, incluso algunas mixtas, en cuatro batallas de eliminación directa. Se contó con la participación de invitados internacionales, destacados luchadores de la escena extrema como MASADA, I Am The Provider, Dmitri Alexandrov, Michael Weaver, Jimmy Chondo Lyon, Beast Man y Mickie Knuckles.

También participó la veterana Yuki Miyazaki, justo un día antes de su retiro luchístico. Miyazaki hizo equipo con Ryuji Ito. Pero desafortunadamente fueron derrotados por un Husk Driver de Beastman.

En las semifinales del torneo, el equipo Crazy Lovers (Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto) fue derrotado por el equipo de MASADA y Yamashita, mientras que el equipo japonés-estadounidense de Abdullah Kobayashi y Michael Weaver cayó ante el poder de Beastman y Knuckles.

Uno de los combates más destacados del evento fue el esperado combate entre Jun Kasai y Hideyoshi Kametani, quienes se enfrentaron en un Death Match con numerosos tubos de luz. Kametani se impuso tras aplicarle un backdrop suplex a Kasai para obtener la victoria por pinfall.

La final del torneo del evento principal fue un combate entre MASADA y Yamashita Rina contra Beastman y Mickey Knuckles. Ambos equipos superaron la primera ronda y las semifinales. La ganadora fue Rina Yamashita, experta en combates a muerte femeninos. Contra la imponente Mickey Knuckles, realizó un audaz Splash Mountain sobre una lámpara fluorescente. Consiguió la cuenta de tres con un cangrejo a una pierna en 15 minutos y 21 segundos, y se alzó con la victoria en el extenuante torneo de un día.

Los resultados completos son:

BJW «KING OF DEATH MATCH WORLD GP II ~LIGHT TUBE CRUSADERS~, 31.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

934 Espectadores

1. King of Death Match World GP II – Round 1: Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto vencieron a I Am The Provider y Dmitri Alexandrov (8:51) con un Reverse U Crash Kai de Takeda sobre Provider.

2. King of Death Match World GP II – Round 1: Abdullah Kobayashi y Michael Weaver vencieron a Yuko Miyamoto y Jimmy Chondo Lyon (9:53) con un Running Double Kneedrop con lámparas de tubo de Weaver sobre Lyon.

3. King of Death Match World GP II – Round 1: MASADA y Rina Yamashita vencieron a Yusaku Ito y Takumi Sakurai (8:57) con un Brainbuster de MASADA sobre Sakurai.

4. King of Death Match World GP II – Round 1: Beastman y Mickie Knuckles vencieron a Ryuji Ito y Yuki Miyazaki (9:51) con un Husk Driver de Beast sobre Ito.

5. Fuminori Abe y Ryuma Sekimo vencieron a Joji Otani y Jacob Crane (9:56) con un Modified Cutie Special de Sekimo sobre Crane.

6. Yasufumi Nakanoue, Daichi Hashimoto, Yuya Aoki y Kazumasa Yoshida vencieron a Kankuro Hoshino, Masaya Takahashi, Kazumi Kikuta y Shota Takanishi (9:21) con un Shawn Capture de Hashimoto sobre Takanishi.

7. King of Death Match World GP II – Semifinal: Beastman y Mickie Knuckles vencieron a Abdullah Kobayashi y Michael Weaver (15:30) cuando Beast colocó espaldas planas a Weaver tras un Union Body Press.

8. King of Death Match World GP II – Semifinal: MASADA y Rina Yamashita vencieron a Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto (12:48) con un Diving Body Press con lámparas de tubo de Yamashita sobre Tsukamoto.

9. Hideyoshi Kamitani venció a Jun Kasai (21:39) con un Backdrop Suplex.

10. King of Death Match World GP II – Final: MASADA y Rina Yamashita vencieron a Beast Man y Mickie Knuckles (15:21) con un Splash Mountain con lámparas de tubo de Yamashita sobre Knuckles.