BJW: Resultados «Deathmatch Believer» Duelos inéditos

por

Big Japan Pro Wrestling presentó «Deathmatch Believer» función que tuvo lugar en el Shin-Kiba 1st RING de Tokio.

Imagen

► «Deathmatch Believer»

Los invitados internacionales que vieron acción en el torneo extremo de Año viejo sostuvieron encuentros especiales a manera de despedida.

Uno de ellos fue el que sostuvieron Daiju Wakamatsu y Abdullah Kobayashi dominando a la dupla de Mickie Knuckles y Michael Weave.

Imagen

 

 

El veterano Kankuro Hoshino celebró 20 de su debut profesional con un mano a mano contra MASADA, al que venció tras sangriento duelo.

Imagen

En lucha con lámparas de tubo, Masashi Takeda no tuvo contemplaciones ante Jimmy Chondo Lyon. Ninguno dio cuartel y terminaron bañados en sangre.

Imagen

En el turno estelar, Hideyoshi Kamitani batalló pero logró imponerse al poderoso Beastman en una brutal contienda con lámparas de tubo.

 

Imagen

Los resultados completos son:

BJW «DEATHMATCH BELIEVER», 04.01.2026
Shin-Kiba 1st RING
263 Espectadores

1. So Daimonji y Jacob Crane vencieron a Yuya Aoki y Shota Takanishi (7:41)con un Black Rain de Daimonji sobre Aoki.
2. Kazumasa Yoshida y Chicharito Shoki vencieron a Yasufumi Nakanoue y Ryuma Sekimo (7:44) con un Tombstone Piledriver de Yoshida sobre Sekimo.
3. Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito y Dimitri Alexandrov vencieron a Kazumi Kikuta y I Am The Provider (10:36) nach un Emerald Flowsion sobre lámparas de tubo de Alexandrov sobre Provider.
4. Fluorescent Lighttubes Death Match: Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu vencieron a Mickie Knuckles y Michael Weaver (12:43) con un Diving Bakachinga Elbow Drop de Wakamatsu sobre Weaver.
5. Kankuro Hoshino Debut 20th Anniversary Match – Fluorescent Lighttubes + Concrete Block Death
Match: Kankuro Hoshino venció a MASADA (13:07) con un Chair Attack.
6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Masashi Takeda venció a Jimmy Chondo Lyon (11:34) con un Swanton Bomb sobre lámparas de tubo.
7. Fluorescent Lighttubes Tower Death Match: Hideyoshi Kamitani venció a Beast Man (17:46) con un Backdrop Suplex.

LA LUCHA SIGUE...
