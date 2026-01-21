BJW: Resultados «Deathmatch Believer» Duelos inéditos

Big Japan Pro Wrestling presentó «Deathmatch Believer» función que tuvo lugar en el Shin-Kiba 1st RING de Tokio.

► «Deathmatch Believer»

Los invitados internacionales que vieron acción en el torneo extremo de Año viejo sostuvieron encuentros especiales a manera de despedida.

Uno de ellos fue el que sostuvieron Daiju Wakamatsu y Abdullah Kobayashi dominando a la dupla de Mickie Knuckles y Michael Weave.

El veterano Kankuro Hoshino celebró 20 de su debut profesional con un mano a mano contra MASADA, al que venció tras sangriento duelo.

En lucha con lámparas de tubo, Masashi Takeda no tuvo contemplaciones ante Jimmy Chondo Lyon. Ninguno dio cuartel y terminaron bañados en sangre.

En el turno estelar, Hideyoshi Kamitani batalló pero logró imponerse al poderoso Beastman en una brutal contienda con lámparas de tubo.

Los resultados completos son:

BJW «DEATHMATCH BELIEVER», 04.01.2026

Shin-Kiba 1st RING

263 Espectadores

1. So Daimonji y Jacob Crane vencieron a Yuya Aoki y Shota Takanishi (7:41)con un Black Rain de Daimonji sobre Aoki.

2. Kazumasa Yoshida y Chicharito Shoki vencieron a Yasufumi Nakanoue y Ryuma Sekimo (7:44) con un Tombstone Piledriver de Yoshida sobre Sekimo.

3. Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito y Dimitri Alexandrov vencieron a Kazumi Kikuta y I Am The Provider (10:36) nach un Emerald Flowsion sobre lámparas de tubo de Alexandrov sobre Provider.

4. Fluorescent Lighttubes Death Match: Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu vencieron a Mickie Knuckles y Michael Weaver (12:43) con un Diving Bakachinga Elbow Drop de Wakamatsu sobre Weaver.

5. Kankuro Hoshino Debut 20th Anniversary Match – Fluorescent Lighttubes + Concrete Block Death

Match: Kankuro Hoshino venció a MASADA (13:07) con un Chair Attack.

6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Masashi Takeda venció a Jimmy Chondo Lyon (11:34) con un Swanton Bomb sobre lámparas de tubo.

7. Fluorescent Lighttubes Tower Death Match: Hideyoshi Kamitani venció a Beast Man (17:46) con un Backdrop Suplex.