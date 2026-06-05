BJW: Resultados «Death Market 90»

«Death Market 90» fue el evento que Big Japan Pro Wrestling presentó desde el Imaike Gas Hall de Nagoya.

► «Death Market 90»

Kengo Takai, Kenta Kosugi y Mari Manji de Team DERA lograron la segunda defensa del Campeonato de Tercias Yokohama Shopping Street, superando a Kankuro Hoshino, Masaya Takahashi y Ryuji Ito.

Daichi Hashimoto y So Daimonji consiguieron el triunfo ante Kazumasa Yoshida y Koshiro Asakura

En el turno principal, la violenta Rina Yamashita se alió con Kazumi Kikuta para doblegar a Abdullah Kobayashi y el veterano Michio Kageyama de Team DERA. En la batalla se usaron lámparas de tubo con implementos de ataque.

Los resultados completos son:

BJW «DEATH MARKET 90», 31.05.2026

Imaike Gas Hall

136 Espectadores

1. Ryuji Ito venció a WILLY (7:44) con un Dragon Splash.

2. Masaki Morihiro y Konaka = Pehlwan vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (8:50) con un Horizontal Cradle de Konaka sobre Kei.

3. Big Japan vs. Outsiders: Hideyoshi Kamitani y Joji Otani vencieron a Yasufumi Nakanoue y Ryuma Sekimo (11:32) con un Frog Splash de Otani sobre Sekimo.

4. Yokohama Shopping Street Six Man Tag Team Title: Kengo Takai, Kenta Kosugi y Mari Manji (c) vencieron a Ryuji Ito, Kankuro Hoshino y Masaya Takahashi (7:52) con una Perfect Combustion de Kosugi sobre Hoshino defendiendo el título.

5. Big Japan vs. Outsiders: Daichi Hashimoto y So Daimonji vencieron a Kazumasa Yoshida y Koshiro Asakura (19:04) con un Inside Cradle de Daimonji sobre Asakura.

6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Kazumi Kikuta y Rina Yamashita vencieron a Abdullah Kobayashi y Michio Kageyama (9:34) con un Splash Mountain auf Lighttubes de Yamashita sobre Kageyama.