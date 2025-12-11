BJW: Resultados «Death Market 87» Sigue el reinado de sangre de Yusaku Ito

El Nagoya Diamond Hall fue el escenario donde Big Japan Pro Wrestling presentó su función «Death Market 87» donde se expusieron dos títulos.

► «Death Market 87»

Esta fue la despedida de BJW del Nagoya Diamond Hall, recinto en el que se presentó durante quince años, pero para 2026 se trasladará al Imaike Gas Hall..

En un combate donde se utilizaron paneles de vidrio, sillas, lámpara de tubo y alambre de púas, Kankuro Hoshino y Ryuji Ito defendieron por tercera ocasión el Campeonato de Parejas BJW ante Kengo Takai y Kenta Kosugi de Team DERA. Después del combate, Kazumi Kikuta apareció frente a los campeones victoriosos y anunció su deafío por el título en un equipo con Toru Sugiura. Este combate se llevará a cabo el 30 de diciembre en el Korakuen Hall.

En el turno estelar, Yusaku Ito se impuso a Michio Kageyama en una brutal batalla donde se emplearon 150 lámparas de tubo y donde estaba en juego el Campeonato de Peso Completo Death Match BJW. Fue una batalla entre luchadores deathmatch de la Prefectura de Aichi. Luego de casi veintiún minutos de sangrientas acciones, Yusaku Ito conectó un Crazy Octopus Destroyer sobre su oponente para concretar la segunda defensa del título. Para el cierre del evento, GUNSO de Dove Pro, encaró al campéon y lo retó.

Los resultados completos son:

BJW «DEATH MARKET 87», 30.11.2025

Nagoya Diamond Hall

197 Espectadores

1. Takato Nakano venció a Ryuma Sekimo (8:54) mcon un Falconry.

2. Abdullah Kobayashi y Konaka = Pehlwan vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (8:26) con un Horizontal Cradle de Kobayashi sobre Kei.

3. Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani vencieron a Kazumi Kikuta y Jacob Crane (11:45) con un Piledriver de Hashimoto sobre Crane.

4. Yasufumi Nakanoue y Kazumasa Yoshida vencieron a Yuya Aoki y Fuminori Abe (11:07) con un Diving Elbow Drop de Nakanoue sobre Aoki.

5. BJW Tag Team Title, Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito y Kankuro Hoshino (c) vencieron a Kengo Takai y Kenta Kosugi (14:57) con un G Shock Latch de Hoshino sobre Takai defendiendo el título.

6. BJW Death Match Heavyweight Title, 150 Fluorescent Lighttubes Death Match ~ Diamond Hall Pro Wrestling Last Match ~ Michio Kageyama Ungai Souten Death Match 6 Match Series 6th: Yusaku Ito (c) venció a Michio Kageyama (20:37) con un Crazy Octopus Destroyer defendiendo el título.