BJW: Resultados BJW regresa al Ueno Park

Teniendo como escenario el foro al aore libre del Ueno Park, Big Japan Pro Wrestling reapareció en este escenario con un evento especial.

► BJW regresa al Ueno Park

Bajo un cielo gélido, 61 entusiastas aficionados abarrotaron el recinto y se disputaron cuatro combates, combinando el caos característico de Ueno con intensas despedidas para los que se marchaban.

Yuya Aoki, quien dejará BJW a finales de febrero de este año, se enfrentó en su último combate individual a Kazumi Kikuta. El combate fue un intercambio de golpes feroz y explosivo, sin rastro de aire húmedo, pero al final, Kikuta demostró su determinación y logró un gran resultado.

El evento principal puso en juego el Campeonato de Tercias Yokohama Shoping Stree. de Seis Hombres de la Calle Comercial de Yokohama. Las reglas eran un «Combate de Bombas de Agua», algo aceptable en verano, pero en pleno invierno, parecía una locura. Los campeones, Brahman Shu, Brahman Kei y Yoshino Tatsuhiko, se enfrentaron a Abdullah Kobayashi, Ito Ryuji y Hoshino Kankuro, un trío veterano y letal que podría decirse que representa la historia de la Big Japan Pro Wrestling.

En una escena infernal con globos y cubos de agua volando por todas partes, los retadores demostraron su determinación a pesar de temblar de frío. Al final, Kankuro Hoshino atrapó al tenaz Tatsuhiko Yoshino y consiguió la cuenta de tres con un G-Shock Latch.

Los resultados completos son:

BJW, 14.01.2026

Tokyo Ueno Park Outdoor Stage (Water Music Hall)

61 Espectadores

1. Masaki Morihiro venció a Ryuma Sekimo (9:05) con un Yoshitonic (Morihiro Version).

2. Yuya Aoki’s Last Singles Match before leaving BJW: Kazumi Kikuta venció a Yuya Aoki (10:23) con un Kowloon’s Gate.

3. Kazumasa Yoshida vs. Outsider: Kazumasa Yoshida vs. Jacob Crane – Double Count Out (1:25).

4. Yokohama Shopping Street Six Man Tag Team Title: Abdullah Kobayashi, Ryuji Ito y Kankuro Hoshino vencieron a Brahman Shu, Brahman Kei y Tatsuhiko Yoshino (c) (17:45) con la G-Shock Latch de Hoshino sobre Yoshino –

Conquistando el título