BJW: Resultados «BJW in Korakuen Hall» 2 títulos en disputa

Big Japan Pro Wrestling retornó al Korakuen Hall para un evento donde se pusieron en disputa dos campeonatos y otros duelos especiales.

► Se expusieron dos campeonatos

Yuya Aoki, quien está a punto de dejar BJW, se enfrentó en su último combate individual contra Kankuro Hoshino en el tercer combate. Fue una batalla feroz donde la pasión de ambos hombres se cruzó, pero al final Hoshino aplastó a Aoki con un senton en picada, dándole a Aoki una dura despedida a su manera.

El actual campeón Mundial de Peso Completo BJW, Daimonji So logró la tercera defensa del título contra Kazumasa Yoshida. Éste demostró ser un retador extremadamente duro para Daimonji y estuvo a punto de alzarse con el título. La afición apoyó a Yoshida, coreando su nombre durante todo el combate. Numerosos luchadores de BJW, incluyendo a Yuya Aoki, estuvieron en el ringside para ofrecerle apoyo con la esperanza de arrebatarle el cinturón a un foráneo y devolverlo a BJW. Pero Daimonji So fue contundente y al final se reunió con sus compañeros de Yosomono (Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani y Jacob Crane) para dirigirse al público. Mientras hablaba, Ryuji Ito entró al ring y retó a Daimonji So.

El turno estelar fue un extenuante combate a muerte con 200 luces fluorescentes y una Torre W. Los campeones, Toru Sugiura y Kazumi Kikuta, se enfrentaron a los retadores, Abdullah Kobayashi y Daiki Wakamatsu. Después de una sangrienta batalla, Kikuchi finalmente derribó a Kobayashi a la lona con una Locust Leg, y los campeones defendieron con éxito su título por primera vez.

Tras la victoria, Kikuta estaba muy animado tras vencer directamente al campeón Deathmatch. Anunció de inmediato su intención de retar a Kobayashi por el Campeonato Peso Completo Deathmatch BJW. A pesar de la reticencia de Kobayashi, no tuvo más opción de aceptar.

Los resultados completos son:

BJW, 31.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

468 Espectadores

1. Strong J vs. Tochigi Pro: Shoki Kitamura y Satsuki Nagao vencieron a Kosuke Sato y Tatsuhiko Yoshino (11:30) con un Running Elbow de Nagao sobre Sato

2. Big Japan vs. Outsider: Daichi Hashimoto y Jacob Crane vencieron a Yasufumi Nakanoue y Ryuma Sekimo (14:23) con un Armlock de Hashimoto sobre Sekimo.

3. Yuya Aoki Last Singles Match Before Leaving Big Japan Pro-Wrestling: Kankuro Hoshino venció a Yuya Aoki (10:59) con un Diving Senton.

4. Dale Patricks First Match Since Returning to Japan ~ Barbed Wire Board + Weapon Bringing Death Match: Dale Patricks y Hideyoshi Kamitani vencieron a Ryuji Ito y Masaya Takahashi (10:52) con un Piledriver de Patricks sobre Takahashi.

5. BJW World Strong Heavyweight Title: So Daimonji (c) venció a Kazumasa Yoshida (21:22) por detención arbitral (Sleeper Hold) defendiendo el título.

6. BJW Tag Team Title, 200 Fluorescent Lighttubes + Double Tower Death Match: Toru Sugiura y Kazumi Kikuta (c) vencieron a Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu (20:22) con un Locust Leg de Kikuta sobre Kobayashi defendiendo el título.