BJW: “Osaka Surprise 64” Nuevos campeones UWA

Big Japan Pro Wrestling llegó a Osaka para su evento denominado “Osaka Surprise 64”.

► “Osaka Surprise 64”

En el único combate titular, “brother” YASSHI y Kohei Kinoshita de Dove Pro se convirtieron en los Campeones Mundiales de Parejas UWA tras vencer a HUB y Eisa8, quienes cayeron en su cuarta defensa. Con este logro, Kinoshita se convirtió en triple campeón, ya que también tiene en su poder el Campeonato de Peso Completo Dove Pro y el Campeonato Unificado Indie de Parejas TTT. Tras celebrar este logro, los flamantes campeones recibieron el desafío de Masaki Morihiro y Yuya Aoki; la lucha se celebrará el 2 de abril.

En choque de tercias, Yasufumi Nakanoue, Daisuke Sekimoto y Takuho Kato superaron a Yuji Okabayashi, Daimonji So y Jack Kennedy. Tras la lucha, Yuka Aoki y Daimonji So volvieron a encarar al campeón strong, Okabayashi. Entonces se determinó que Aoki y So se enfrentarán para elegir al siguiente retador de Okabayashi.

En la batalla principal, Hideyoshi Kamitani y Ryuji Ito se impusieron en un duelo contra Yuko Miyamoto y Kankuro Hoshino. En la batalla se usaron lámpara de tubo y paneles con alambre de púas.

Los resultados completos son:

BJW “OSAKA SURPRISE 64 ~ GLORY MEMBERS 2023”, 11.02.2023

Osaka Miyakojima Ward Citizen Center

Asistencia: 234 Espectadores

1. Yuya Aoki venció a Kazumasa Yoshida (10:12) con un Cobra Cobra Twist.

2. Kazuki Hashimoto, Daichi Hashimoto y Yoshiaki Iwata derrotaron a Abdullah Kobayashi, Yuichi Taniguchi y Dyna Mido (10:35) con un Death Valley Bomb de Kazuki sobre Mido.

3. Super Shisa y Andy Wu vencieron a Kota Sekifuda y Yuki Ishikawa (10:48) con La Magistral de Wu sobre Ishikawa.

4. Takuya Nomura y Fuminori Abe derrotaron a Kazumi Kikuta y Masao Hanabata (11:56) con un German Suplex Hold de Nomura sobre Hanabata.

5. UWA World Tag Team Title: “brother” YASSHI y Kohei Kinoshita vencieron a HUB y Eisa8 (c) (12:10) con un German Suplex Hold de Kinoshita sobre Eisa8 – conquistando el título.

6. Yasufumi Nakanoue, Daisuke Sekimoto y Takuho Kato derrotaron a Yuji Okabayashi, Daimonji So y Jack Kennedy (13:53) con un Lariat de Sekimoto sobre Kennedy.

7. Fluorescent Lighttubes & Barbed Wire Board Death Match: Hideyoshi Kamitani y Ryuji Ito vencieron a Yuko Miyamoto y Kankuro Hoshino (14:23) con un Backdrop Suplex de Kamitani sobre Hoshino