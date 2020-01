Toda la espectacularidad y violencia de BJW dieron inicio en 2020 con la función «New Year Beginning of the Death Match«, en el Tokyo Korakuen Hall. Además, siguen los festejos por los 25 años de la empresa.

Seis Luchadores se perdieron esta función a consecuencia de la epidemia de gripe que azotó a la empresa: Daisuke Sekimoto, Ryuji Ito, Ryota Hama, Orca Uto, Yuki Ishikawa y Masaki Morihiro. Además de ellos, los réferis Mac Takeda y Ryohei Nakatani también estuvieron fuera de acción debido a la gripe.

Strong Hearts (Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindman) vieron acción dominando a la tercia de Yuya Aoki, Tatsuhiko Yoshino y Kota Sekifuda.

En duelo de parejas, Yuko Miyamoto y Masashi Takeda se impusieron a Drew Parker y Channing Decker. Ésta lucha fue la bienvenida para éste último, quien hará campaña en BJW.

Daichi Hashimoto no tuvo problemas para concretar la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW, sometiendo con un Rising DDT al experimentado Yuji Okabayashi. Tras celebrar su triunfo, Hashimoto recibió el desafío de Takuya Nomura.

En la lucha principal, el flamante dueño del Campeonato de Peso Completo Death BJW, Abdullah Kobayashi expuso por primera vez su cetro ante Takumi Tsukamoto a quien venció en una sangrienta lucha de casi 14 minutos de duración.

Los resultados completos son

BJW «NEW YEAR BEGINNING OF THE DEATH MATCH», 02.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,215 Espectadores

1. Kazuki Hashimoto, Shinobu y Koju Takeda vencieron a Takuho Kato, Akira Hyodo y Kosuke Sato (9:54) con un Takaiwa Driller de Hashimoto sobre Sato.

2. Hideyoshi Kamitani y Yuichi Taniguchi derrotaron a Masaya Takahashi y Kankuro Hoshino (8:06) con un Backdrop de Kamitani sobre Hoshino.

3. Yasufumi Nakanoue, Takuya Nomura y Fuminori Abe vencieron a Kohei Sato, Ryuichi Kawakami y Kazumi Kikuta (11:54) con un Dragon Suplex Hold de Nomura sobre Kikuta.

4. Shigehiro Irie, T-Hawk y El Lindman derrotaron a Yuya Aoki, Tatsuhiko Yoshino y Kota Sekifuda (11:17) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre Sekifuda.

5. Barbed Wire Board Death Match: Yuko Miyamoto y Masashi Takeda vencieron a Drew Parker y Channing Decker (12:20) con un Reverse U Crash de Takeda sobre Decker.

6. BJW Strong World Heavyweight Title: Daichi Hashimoto (c) derrotó a Yuji Okabayashi (16:28) con la Rising DDT defendiendo el título

7. BJW Death Match Heavyweight Title: Abdullah Kobayashi (c) venció a Takumi Tsukamoto (13:49) con un Diving Bakachinga Elbow Drop defendiendo el título