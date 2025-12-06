BJW: Daimonji So retiene su cinturón

Big Japan Pro Wrestling retornó al Tokyo Korakuen Hall, donde puso en juego uno de sus cetros individuales principales.

► Daimonji So concretó su primera defensa titular

En el tercer combate, Hideyoshi Kamitani derrotó al gigante Abdullah Kobayashi con un lariat y dio el triunfo a la dupla de Okami, completada con Daichi Hashimoto. Tras la lucha, apareció Jun Kasai de Freedoms y retó a Kamitani a un death match para el evento de Noche Vieja, el 31 de diciembre.

En el cuarto combate se efectuó un death match de tercias usando 100 lámparas fluorescentes y alambre de púas, Kazumi Kikuta obtuvo la cuenta de tres sobre Takumi Sakurai tras una patada voladora usando unas lámparas fluorescentes.

En el evento principal, se llevó a cabo el combate por el Campeonato Mundial Peso Completo Strong BJW, donde el campeón Daimonji So derrotó a Yuya Aoki para defender con éxito su título por primera vez. Aoki aceptó el desafío con la esperanza de recuperar el cinturón para la empresa, mientras que Daimonji So fue secundado por sus aliados de la unidad Yosomono, Minoru Fujita y Jacob Crane. Fue una batalla muy reñida, pero el monarca llevó el ritmo del combate y finalmente derribó a Aoki a la lona con su letal movimiento Lluvia Negra. Al término de la lucha, Yasufumi Nakanoue apareció como el siguiente retador, y se decidió que el combate por el título se llevará a cabo en Osaka el 21 de diciembre.

Los resultados completos son:

BJW, 25.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

407 Espectadores

1. Strong J: Kaji Tomato y Tatsuhiko Yoshino vencieron a Kosuke Sato y Fuminori Abe (3:15) con un Front Neck Lock Cutback-Cradle de Yoshino sobre Sato.

2. Minoru Fujita y Jacob Crane vencieron a Joji Otani y Ryuma Sekimo (9:34) con un Samson Clutch de Fujita sobre Otani.

3. Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani vencieron a Abdullah Kobayashi y Ryota Hama (9:56) con un Lariat de Kamitani sobre Kobayashi.

4. Fluorescent Lighttubes + Barbed Wire Board Death Match: Yuko Miyamoto, Masaya Takahashi y Kazumi Kikuta vencieron a Ryuji Ito, Kankuro Hoshino y Takumi Sakurai (10:06) con un Lighttube-assisted Grasshopper Kick de Kikuta sobre Sakurai.

5. BJW World Strong Heavyweight Title #1 Contendership: Yasufumi Nakanoue venció a Kazumasa Yoshida (16:07) con un Diving Elbow Drop.

6. BJW World Strong Heavyweight Title: Daimonji So (c) venció a Yuya Aoki (18:42) con un Black Rain defendiendo el título.