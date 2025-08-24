Bisping responde a las críticas sobre el estilo de Chimaev

La leyenda de la UFC, Michael Bisping, tiene algunas reflexiones sobre aquellos que atacan a Khamzat Chimaev por lo que perciben como un estilo de pelea aburrido.

Como sabemos, Khamzat Chimaev es el nuevo campeón de peso mediano de la UFC. Dominó a Dricus du Plessis durante cinco asaltos en el evento principal de UFC 319, consolidándose como el mejor peleador de 84 kilos del planeta. Claro que, debido a su estilo de lucha, a muchos no les gustó mucho cómo consiguió el título.

A pesar de ello, Khamzat Chimaev probablemente seguirá siendo reconocido como una de las mayores estrellas del deporte actual, y con razón. Ha tenido un gran ascenso a la cima, y será realmente interesante ver cuánto tiempo se mantiene como campeón.

En un vídeo reciente, Michael Bisping tuvo algunas palabras para aquellos que han estado criticando a Khamzat Chimaev en los últimos días.

Puede que a algunos no les haya gustado la actuación, pero deberían ver boxeo o kickboxing. Esto son artes marciales mixtas. Odiaba pelear con luchadores. Quería estar de pie e intercambiar puñetazos, rodillazos, codazos y patadas. Pero hay que saber pelear con luchadores y detener los derribos. No se puede culpar a Khamzat por derribar a alguien así. El hombre tenía 21 minutos de control en una pelea de 25 minutos. Es ridículo, pero así es el deporte. Lo ames o lo odies, Khamzat ha encontrado un estilo que funciona y lo ha llevado hasta ganar un campeonato.