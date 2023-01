Bisping habla sobre acusación contra McGregor

El ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping ha reaccionado a las acusaciones de agresión contra la superestrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor .

Si bien McGregor ha logrado un éxito inmenso dentro del Octágono, convirtiéndose en el primero en tener simultáneamente títulos en dos categorías de peso diferentes, su carrera en los deportes de combate ha estado acompañada de frecuentes y preocupantes controversias fuera de la jaula.

En los últimos tiempos, eso incluyó un altercado en la alfombra roja con Machine Gun Kelly y un presunto asalto no provocado al DJ italiano Francesco Facchinetti . Además, el irlandés ha sido acusado por la policía en numerosas ocasiones, incluso por agredir a un anciano que no quiso beber su whisky y por conducir de forma peligrosa.

2023, que se espera que sea su año de regreso en MMA, comenzó de manera similar, con McGregor enfrentando nuevas acusaciones de agresión.

El miércoles, se supo que se reabrió un caso previamente archivado en torno a un ataque al yate de McGregor durante las celebraciones de su cumpleaños en Ibiza en julio pasado.

Si bien la policía española absolvió inicialmente a la estrella de UFC de haber actuado mal, ahora ha sido acusado de golpear, patear y amenazar con ahogar a una mujer que, según los informes, creció en el mismo vecindario que él. McGregor se apresuró a negar las afirmaciones en un comunicado a través de su portavoz .

En un reciente video subido a su canal de YouTube , Michael Bisping reaccionó a la última polémica y acusaciones en torno a la conducta de Conor McGregor fuera del octágono.

Si bien insistió en que de ninguna manera estaba defendiendo a su compañero ex campeón de UFC, el inglés recordó que es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”. También sugirió que algunas personas a menudo crean falsedades para asegurar el dinero de los ricos y los ricos.

“Mira, la realidad es que es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Cualquiera puede decir cualquier cosa, no lo convierte en verdad. No estoy defendiendo a Conor McGregor, en absoluto… Sin embargo, es muy rico, es muy famoso y hay cazadores de ambulancias. Hay gente que va tras el dinero. McGregor, donde quiera que vaya, al igual que Mike Tyson en su día, hay muchos imbéciles por ahí”.

Bisping mencionó al gran peso pesado del boxeo Tyson, quien fue condenado por violación y encarcelado en 1992. Cumplió menos de tres años de una sentencia original de seis años. Esta semana, “Iron Mike” enfrenta nuevas acusaciones luego de que otra mujer lo acusara de una violación a principios de la década de 1990 .

Bisping continuó señalando que no hay evidencia que sugiera que la mujer miente sobre el presunto asalto de McGregor, pero afirmó que es “justo” tomar nota de aquellos que buscan erróneamente una compensación de las celebridades.

“No digo que sea una, no digo que sea una cazadora de ambulancias, no digo que se lo esté inventando todo. Pero tampoco estoy diciendo que sea verdad… De cualquier manera, ciertamente no es una buena apariencia. Pero tenemos que dejar que la justicia siga su curso… La realidad es que, cuando vales, Dios sabe lo que vale, la gente trata de ir tras de ti… La gente va detrás de ellos, gente famosa.

“Cristiano Ronaldo tenía un par de cosas que eran un poco similares, creo… una tontería total. Lo que estoy diciendo es gente famosa, gente rica, tienen un objetivo en la espalda de personas que quieren tratar de sacarles dinero”, continuó Bisping. “No sabemos si ese es el caso. Solo digo que es justo que McGregor señale eso… Ojalá esto resulte ser un montón de tonterías, porque es una acusación desagradable… Si es culpable, por supuesto, tiene lo que le corresponde”.