Bisping: «El animal Chimaev no cambiará en UFC 319»

Michael Bisping ve a Khamzat Chimaev intentando salir disparado desde el principio como siempre lo hace contra Dricus Du Plessis.

Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) desafía al campeón de peso mediano Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) en el evento principal del UFC 319 el 16 de agosto desde el United Center en Chicago ( pago por evento de ESPN+, ESPN, ESPN+).

Muchos le han aconsejado a Chimaev que adopte un enfoque más lento para ahorrar energía, pero Bisping no cree que eso suceda. En su pelea más reciente, Chimaev derribó rápidamente a Robert Whittaker y lo sometió en el primer asalto del UFC 308 .

«Khamzat Chimaev necesita un arma secreta porque en el pasado ha bajado el ritmo. Me encanta eso de Khamzat. No va a cambiar. Así es como pelea. No se puede cambiar; está en su ADN. Es un auténtico animal. Dice que quiere matar a todos, pero lo hace, y por eso lo amamos. Por eso lo seguimos, y por eso esta pelea será fenomenal». ¿Será capaz de salir y dominar a Dricus Du Plessis? Porque si lo logra, no veo a nadie arrebatándole el cinturón a Khamzat Chimaev en un futuro próximo.

Dicho esto, Bisping comparte la opinión de la mayoría de los expertos, que es que Du Plessis tendrá éxito si logra capear la temprana tormenta de Chimaev.

«Entiendo que Khamzat será una amenaza muy peligrosa al principio. Sin embargo, no se puede ser maratonista y velocista a la vez. Khamzat Chimaev es un velocista. Mientras que otros tienen más estilo para llegar más lejos. Fíjense en algunos de los peleadores más explosivos de la plantilla: son increíbles en el primer asalto». Conor McGregor no tuvo la mejor energía durante cinco asaltos, pero en el primero, ¡caramba!, estabas en serios problemas. … Así que creo que Khamzat Chimaev tiene una complexión especial. Pero si Dricus Du Plessis logra arrastrarlo a los asaltos posteriores, sigo pensando que le favorece. Y que Khamzat sea favorito 2 a 1 es una locura.