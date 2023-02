Bisping cree que Gaethje debe mostrar su lucha

Michael Bisping cree que Justin Gaethje tendrá el camino despejado hacia la victoria en UFC 286, pero no está seguro de que “The Highlight” se ponga las cosas fáciles.

“The Highlight” tendrá una gran tarea por delante cuando se enfrente al número 6 del ranking, Fiziev, en UFC 286, y Bisping discutió recientemente los detalles del enfrentamiento con Anthony Smith en su podcast Believe You Me.

“Creo que esta tiene que ser la pelea en la que veamos algo de la lucha libre de Justin“, dijo Bisping. “Porque Fiziev – no estoy diciendo que Justin no puede vencerlo en los pies, no estoy diciendo que sería una temeridad para él luchar contra él cara a cara. Pero es un luchador tan acreditado, que sería una tontería no salpicar algunos derribos.”

Gaethje ha demostrado a lo largo de su carrera que no es de los que se echan atrás ante un desafío, un rasgo que le ha granjeado el favor de los aficionados, pero también es algo que Bisping cree que podría ponerle en peligro contra “Ataman”.

“The Highlight” ocupa actualmente el puesto # 3 en la división de peso ligero de la UFC, pero tiene un balance de 1-2 que se remonta a octubre de 2020. Ambas derrotas se produjeron en peleas en las que el luchador de 34 años desafió por el título de peso ligero, que estuvo en juego en UFC 284 cuando Islam Makhachev hizo su primera defensa del título en un enfrentamiento de campeón contra campeón con Alexander Volkanovski.

► Justin Gaethje prometió ‘juegos artificiales’ para UFC 286