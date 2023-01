El analista de MMA Michael Bisping ha revelado las cuatro peleas de UFC que quiere ver al entrar en el nuevo año.

Después de un gran año para Ultimate Fighting Championship en 2022, hay planes para un 2023 aún más grande. Marcará el 30 aniversario del primer evento de la compañía que, en sí mismo, es motivo de celebración.

Muchos peleadores han sido una gran parte de hacer de UFC lo que es hoy a lo largo de los años y eso incluye a Michael Bisping.

En un video reciente subido a su canal de YouTube, Bisping enumeró algunos combates que le encantaría ver antes de que lleguemos a enero de 2024.

Francis Ngannou contra Jon Jones

“Sabemos sobre el poder del nocaut. [Ngannou está] mejorando todo el tiempo. Está aprendiendo a expandirse. Venció a Stipe Miocic, el peso completo más grande de todos los tiempos, y la última vez que lo vimos, venció a Ciryl Gane, mostró evolución. Mostró algunas arrugas nuevas, mostró algunos derribos. Pero, ¿cómo le iría contra Jon Jones? Esa es la gran pelea que todos tienen que ver, y absolutamente tiene que suceder en 2023”.

Marlon Vera contra Sean O’ Malley 2

“Soy fanático de ambos, pero tienen que pelear de nuevo, y la razón es porque están en la trayectoria. Son dos de las estrellas más grandes en la división de peso gallo”.

Khamzat Chimaev contra Colby Covington

“Khamzat está diciendo que no puede pelear. Colby Covington actualmente no tiene una pelea. Hay mucho en juego para ambos hombres en esta pelea”.

Conor McGregor contra Jorge Masvidal

“Quiero ver a [McGregor] contra alguien que va a dar una pelea emocionante. No quiero ver a alguien intentar luchar contra él. Y no digo que Conor no pueda vencer a esos muchachos, pero probablemente peleará en 170.

“Quiero verlo en una pelea divertida. Quiero verlo contra alguien que esté cara a cara. Eso es lo que hará Masvidal. Masvidal cara a cara, de pie, es tan divertido como parece. Es igual de rápido, es igual de rápido, es igual de técnico y es igual de desagradable. ¿Te imaginas la charla basura que conduce a eso? Bonanza de pago por evento”.

Además de estas cuatro peleas de MMA, Bisping también expresó su interés en ver a Tyson Fury vs Oleksandr Usyk.