Bisping apoya a Aspinall y le dice a Jones que se apresure o se retire

Michael Bisping cree que el campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, necesita tomar una decisión sobre su futuro como luchador.

Después de acabar con Stipe Miocic en el UFC 309 el pasado noviembre, Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) tuvo dificultades para llegar a una pelea de unificación de título con el campeón interino Tom Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC), diciendo que necesitaba dinero de «joderte» para considerarlo por encima de Alex Pereira .

Pero después de que Alex Pereira perdiera su título de peso semipesado ante Magomed Ankalaev en el UFC 313, las esperanzas de Aspinall de finalmente conseguir una pelea con Jones podrían haber aumentado. El británico ya defendió su título interino con un nocaut técnico sobre Curtis Blaydes en el UFC 304 en julio.

“No es que Tom busque compasión de mi parte, pero de verdad lo siento por él. Está en la flor de la vida. Debería pelear con regularidad. Va al gimnasio todos los días. Es muy humilde. Es el campeón interino del mundo. Ha defendido su condición de campeón interino. El campeón mundial de peso completo peleó en noviembre. No entiendo por qué no han hecho este enfrentamiento”.

El reportero de MMA, Ariel Helwani, afirmó que Jones está solicitando un campamento de entrenamiento de seis meses para pelear contra Aspinall, lo que retrasaría su posible pelea hasta fin de año. Considerando que Aspinall está a punto de romper el récord de Renan Barao como campeón interino de la UFC con el reinado más largo, Bisping no entiende la demora.

“Jones ha tenido una carrera increíble. Solo se necesitan dos meses para un campamento de entrenamiento. No lo entiendo para nada. No entiendo por qué no se programa esta pelea, y si no la anuncian pronto, van a hablar de despojarlo. En fin, en cualquier otro deporte, si fuera boxeo, te despojarían. Si no peleas con el retador obligatorio, te despojarán… Es una locura”.

Bisping cree que un campamento de entrenamiento de seis meses para Jones podría poner en peligro la pelea.

“Si Jon va a entrenar con pesos completos ​​durante seis meses, es muy probable que se lesione y le pase lo mismo que la última vez. Y si tuviera que retirarse de nuevo, habría que tomar decisiones muy serias, porque de lo contrario, podría simplemente fingir una lesión, ¿no? Si no quisiera que la pelea se llevara a cabo, no digo que (Jones) lo haría; no lo digo.

Digo que, en algún momento, no se puede seguir haciendo eso. Jon Jones no lo haría. Jones, ya sabes, es fácil criticar el hecho de que la pelea no se esté celebrando (todavía). No se puede criticar lo que ha hecho dentro del octágono. Simplemente no se puede, y sé que mucha gente piensa que esperó a Francis Ngannou. No me lo creo del todo. Ha sido un campeón increíble, pero necesita darse prisa con esta pelea, así de simple, o retirarse.