Bisping: «Adesanya mostró un aire de arrogancia en derrota»

Michael Bisping cree que la actitud de Israel Adesanya contribuyó a su derrota contra Sean Strickland. Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) fue derribado y superado por Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) en el evento principal de UFC 293 del sábado pasado en el Qudos Bank Arena en Sydney, perdiendo su título de peso mediano en una pelea masiva. molesto .

Strickland casi acaba con Adesanya al final de la Ronda 1, pero a Bisping no le gustó la reacción de Adesanya o su esquina, criticándolos por despreciar lo que acababa de suceder.

«Ciertamente había un aire de arrogancia en la esquina de Israel Adesanya y del propio Izzy. Incluso cuando lo derribaron en el primer asalto y estaba muy, muy cerca de terminar, tenía una expresión de suficiencia en su rostro como, ‘Dios bendiga a este tipo, conectó un tiro’. ¿Por encima de la cabeza? Está bien, no te preocupes.’ Sin preocupación, sin expresión de estrés, sin preocupación, sin darme cuenta de que está allí con una amenaza real”.

Bisping también cuestionó a Adesanya luchando con su pie trasero y confiando en sus contraataques, y no cree que haya sido lo suficientemente activo al lanzar golpes.

«La razón por la que casi logra terminar en el round 1 fue porque Izzy se estaba moviendo hacia atrás, e Izzy depende de mucho juego de pies rápido. Cuando has retrocedido hasta la valla, no hay más para retroceder y ni siquiera puedes inclinarte tanto hacia atrás y eso fue su propia muerte.

“Eso es porque estuvo retrocediendo todo el tiempo. No se ganan peleas retrocediendo. Por supuesto, hemos visto clases magistrales. … Pero también debes tener algo de presión hacia adelante, y bailar toda la noche, retrocediendo y retrocediendo, y no lanzando mucho no es una sorpresa. Esa no es la receta para ganar una pelea”.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que Adesanya debería tener una revancha inmediata contra Strickland , pero Bisping quiere que la división avance.

“Si soy yo, tenemos a Dricus Du Plessis ahí mismo. Tenemos a Robert Whittaker. Tenemos a Khamzat Chimaev. Esto permitiría a la división seguir adelante y tener un soplo de aire fresco y tal vez comenzar algunas nuevas eras. Mientras tanto, Izzy puede irse y tomarse un merecido descanso.

“No le estoy quitando nada a Sean Strickland. Pensé que hizo un trabajo sensacional. Felicitaciones a él. Pero sí creo que hay algo en el horario que Izzy ha cumplido, lo cual es bueno para él. Fue increíble, pero también, hasta cierto punto, posiblemente también en detrimento suyo”.