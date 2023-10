Bisping aconseja a Gaethje defender el título BMF contra Holloway

El miembro del Salón de la Fama de UFC, Michael Bisping, cree que Justin Gaethje optar por no participar en una oportunidad por el título de peso ligero podría costarle.

El campeón de “BMF” Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) dijo recientemente que está dispuesto a esperar su turno para tener una oportunidad por el título si UFC decide volver a programar una revancha por el título entre el campeón de peso ligero Islam Makhachev y Charles Oliveira a continuación.

Pero con Max Holloway (25-7 MMA, 21-7 UFC) criticando a Gaethje, Bisping cree que Gaethje debería considerar esa opción para evitar ser olvidado. Señaló como ejemplo al contendiente número uno de peso mediano, Dricus Du Plessis, quien ha sido superado por Khamzat Chimaev.

¿Max Holloway? Regístrate. Justin Gaethje, Max Holloway, cinturón ‘BMF’, hagan un poco más de historia, defiendan el cinturón ‘BMF’. Sería la primera persona en defender el cinturón ‘BMF’. Quiero decir, eso es algo muy bueno. Escuche, sabemos que es una especie de cinturón inventado para fines de promoción, pero es genial, a los fanáticos les encanta y a mí me encanta. ¿Por qué no?

“Vamos, defiendan el ‘BMF’ contra Max Holloway y mientras tanto, Charles Oliveira, Islam Makhachev, van a la guerra. Probablemente el Islam hace el trabajo allí y luego Justin Gaethje da un paso al frente y pelea contra él dondequiera que esté, Las Vegas, Abu Dhabi, no me importa. Sólo quiero ver la pelea. Así que ahí está. No creo que Justin Gaethje deba quedarse fuera porque la historia ha demostrado que te pueden olvidar”.

Daniel Cormier recientemente defendió a Makhachev contra el regreso de Conor McGregor , y Bisping no descarta esa posibilidad. De ahí que inste a Gaethje a permanecer activo para seguir siendo relevante en la discusión del título.

“Pronto podría haber una victoria loca. Conor McGregor, ha vuelto. Él va a pelear contra Michael Chandler. Si esa pelea con Islam y Justin no sucede antes que Conor McGregor y Michael Chandler, puedes apostar tu último dólar (si) Conor McGregor gana esa pelea, estará peleando por el cinturón. Entonces, de nuevo, ¿dónde deja eso a Justin Gaethje?