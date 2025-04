El luchador independiente Bishop Dyer, antes conocido como Baron Corbin en la WWE, tiene claro a quién quiere enfrentar en este nuevo capítulo de su carrera. Es interesante apuntar que, de momento, ha luchado con Josh Barnett, Thom Latimer, quien es el actual Campeón Mundial de Peso Completo NWA, Matt Cardona o, en una batalla real, Matt Riddle, el presente Campeón Mundial de Peso Completo MLW.

► Un rival soñado y un dardo

Pero en ninguna de las compañías mencionadas se encuentra el oponente que desea sino en New Japan Pro Wrestling. De hecho, es uno de los luchadores más reconocidos de «The King of Sports». Hasta hace poco era el Campeón de Peso Abierto NEVER. Y es integrante de la facción Bullet Club War Dogs. Hablamos del siempre controvertido Gabe Kidd. Atendamos a las palabras de Dyer en Busted Open Radio:

«Hablé ayer sobre cómo Gabe Kidd es mi oponente soñado número uno. Todo el mundo tiene una lista. Creo que Cody marcó un precedente al hacer una lista de la gente con la que quería trabajar. Yo también tengo una lista, y Gabe Kidd está en el primer lugar, porque creo que sería… de nuevo, como dije ayer, él es un tipo verdaderamente duro».

Bishop continúa lanzando un dardo a la WWE:

«Hay mucha gente en este mundo, especialmente en WWE, que cree que son tipos duros de verdad. Y no lo son, son más blandos que la mi*rda de cachorro. Y eso me pone en el estado mental de ‘voy a entrar a una pelea, estilo strong style, vamos.’ Creo que sería increíble.»

