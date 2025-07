Bishop Dyer ve un problema en la facción de Seth Rollins

A pesar del entusiasmo por el grupo tras WrestleMania 41, algunos no están totalmente convencidos del grupo formado por Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, haciéndose más fuerte su sentir luego de la lesión del Visionario, que lo obligara a ausentarse un rato, haciendo que Heyman, Breakker y Reed tomen la batuta hasta su regreso, y sin que sea despojado de su maletín de Money in the Bank.

► ¿Bron Breakker y Bronson Reed quedan relegados a simples secuaces?

Durante una aparición reciente en «Busted Open Radio», Bishop Dyer (conocido también como Baron Corbin) expresó sus críticas por el hecho de que Bron Breakker y Bronson Reed han quedado relegados a simples secuaces de Seth Rollins, comparándolos con J&J Security.

«Eso es lo que más odiaba del grupo, porque, repito, tengo debilidad por Bron porque éramos compañeros, es un amigo y todo eso. Pero eran… eran J&J Security, esencialmente, para Seth Rollins. Nunca fueron creados como iguales, ni siquiera… casi iguales a Seth».

«Creo que va a ser difícil seguir elevando a este grupo. ¿Y ponerlos en el ring con Roman y Jey en SummerSlam? Lo siento, el equipo de Roman no va a ser derrotado en SummerSlam. Simplemente no lo veo posible. Y además, ahora no solo es un grupo sin nombre y que simplemente está ahí, sino que ahora son ineficaces. Va a ser una lucha».

Sin Rollins cerca, Bron Breakker y Bronson Reed se enfrentarán ante Roman Reigns y Jey Uso en una lucha por equipos en SummerSlam. ¿Podrán salir victoriosos?