Bishop Dyer ve a Bron Breakker relegado en The Vision

A pesar del entusiasmo por el grupo tras WrestleMania 41, algunos no están totalmente convencidos del grupo formado por Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, a pesar de que el Visionario ha logrado capturar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Algunos creen que si bien el grupo ha logrado posicionarse como una fuerza dominante en la marca roja, Bron Breakker cuenta con potencial para sobresalir sin ayuda del grupo.

► Bishop Dyer cree que Bron Breakker puede mostrarse más en WWE

Aunque Bron Breakker se ha convertido en una de las estrellas más destacadas de la WWE este año tras aliarse con Seth Rollins y La Visión tras WrestleMania 41, su excompañero de equipo, Bishop Dyer, quien trabajó en WWE como Baron Corbin, se ha mostrado preocupado por un aspecto específico de su personalidad. Durante una entrevista reciente en «Busted Open Radio», Dyer explicó que Breakker ha tenido menos oportunidades de mostrar su personalidad en La Visión y siente que la WWE solo se centra en el lado intimidante de su personaje.

«Ahora mismo, se ha convertido en un crack con este grupo y Heyman, y me temo que eso le quita algo de personalidad, porque es un tipo extremadamente ingenioso, con un ritmo excelente y muy gracioso. Como todo el asunto de Wolfdog, que solo hacía tonterías y se volvía un rollo, y luego se convirtió en algo que nos funcionó muy bien, y por eso pensé: «No lo pongan en este grupo, déjenlo ser él mismo. Déjenlo ir, lo hará diez veces mejor. Claro que aprender de Seth cada semana es algo que no se puede pagar para mejorar, pero le da más herramientas para poder hacer ambas cosas».

A pesar de que a Dyer le preocupa que su ex compañero no pueda mostrar su personalidad, sigue siendo uno de los personajes más destacados y mejor posicionados de Monday Night Raw últimamente, y probablemente tenga un futuro combate de alto perfil contra Roman Reigns después de sacarlo de acción en WWE Clash In Paris.