Bishop Dyer: «MLW puede competir con AEW y TNA»

El luchador independiente Bishop Dyer, conocido como Baron Corbin en la WWE, da un repaso al pasado, presente y futuro de su carrera. En estos momentos, lo más destacado es que él y Donovan Dijak reinan como The Skyscrapers como Campeones Mundiales de Parejas MLW.
► En palabras de Bishop Dyer
Sobre el nombre “Bishop Dyer” y el apodo “Nomad”
“Cuando me fui, pregunté si podía quedarme con el nombre Baron Corbin y obviamente me dijeron que no. Decidí no buscar algo similar; es una nueva aventura, una nueva etapa. Quiero construir una nueva percepción para la gente, que no digan ‘todavía intenta ser Baron Corbin’. Necesitaba diferenciarme de esa etapa de mi carrera. El apodo ‘Nomad’ surge de mi deseo de viajar por el mundo, ganar diferentes campeonatos y tener nuevas oportunidades. Aún me gusta subirme a una moto y viajar sin rumbo. Refleja mi estilo de vida y mi corazón. El título ‘Baron’ era más bajo, ‘Bishop’ es más alto. Es como una evolución. Además, sigue rindiendo homenaje a todo lo que he hecho antes, pero es un nuevo capítulo.”
Antes de su combate con Satoshi Kojima
“Cuando anunciaron mi oponente, sentí que era un momento surreal. Desde que salí de WWE, quería ir a New Japan porque respeto su cultura y estilo. Kojima fue probablemente el primer campeón de MLW y dejó su marca; enfrentarme a él es icónico. Textié a Finn Balor y CM Punk de la emoción de enfrentarme a Kojima, porque soy fan del wrestling. Pero cuando suene la campana, ese respeto se apaga; tengo que ganar y avanzar en la Opera Cup. Entrené fuerte con Natty y TJ para prepararme, pensando en cómo poner a Kojima fuera de combate y avanzar.”
Una carrera «al revés»
“Todos me veían como un tipo de WWE porque no venía de la escena independiente; WWE fue mi primera compañía de wrestling profesional. Ahora quiero dejar atrás esa etiqueta y probarme frente a talentos internacionales de MLW, New Japan, CMLL, Noah… cada combate es diferente y me ayuda a crecer como luchador.”
Reacción a John Cena usando el End of Days
“No lo vi en vivo, pero cuando me enteré, fue increíble. Fue un gesto de respeto de John hacia mí por todo lo que hemos hecho juntos en mi carrera.”
John Cena just used the End of Days on Logan Paul, what is going on? 😭
Man, I miss Baron Corbin.#WWEClash | @TomPestock pic.twitter.com/UKkGdscKxU
— PW Chronicle (@_PWChronicle) August 31, 2025
Luchando por el mundo
“Quiero mezclarme con estos chicos y ganarme su respeto, para mostrar que no solo soy un ‘tipo de WWE’. Amo subirme al ring, competir y enfrentarme a gente hambrienta que no cederá nada. Con Kojima será lo mismo: respeto su carrera, pero en el ring, no somos amigos. Me encantaría luchar en New Japan. MLW facilita que podamos competir con talento de todo el mundo: México, Japón… te da la oportunidad de medirte con leyendas y aprender de ellos. El locker room de MLW es increíble: todos son igual de importantes y el wrestling es el idioma común. Todos trabajamos juntos sin egos, y eso hace que la compañía sea competitiva frente a TNA o AEW.”
De la NFL a la WWE
“Al principio en WWE me juzgaron por venir de la NFL y pensaban que ganaba más dinero del que realmente ganaba. Fue humillante en FCW: tenía que colgar flyers o sostener un cartel en la calle. Aprendí a adaptarme y gané respeto. En el circuito independiente también tuve que probar que estaba allí por amor al wrestling, no por ego o dinero.”
Sobre Pat McAfee
“Pat no ha cambiado nada desde que éramos novatos en la NFL; sigue siendo el mismo, apasionado y fiel a su familia y amigos. Nunca hace nada a medias, por eso es exitoso.”
Ídolos en el wrestling
“De chico: Bam Bam Bigelow, Big Boss Man, etc. Después crecí admirando a Taker, Razor, Triple H, Kurt Angle, Austin… Y más recientemente, Dusty Rhodes, Billy Gunn, Terry Taylor, John Cena, Kane y Roman Reigns, porque me ayudaron a mejorar y aprender dentro del ring. Ahora también respeto a luchadores como Kojima, Ultimo Guerrero, Mystico, Gabe Kid y Zach Sabre, porque me desafían y me hacen crecer como intérprete.”
Qué esperar de un show de MLW
“MLW tiene un roster diverso y talentoso: leyendas, luchadores establecidos y novatos. Puedes ver estilos diferentes en cada combate: lucha libre mexicana, estilo japonés, luchas en jaula… Cada show es diferente y emocionante. Si no estás en California, míralo en YouTube.”