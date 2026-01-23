Bishop Dyer explica cómo se dio su debut en AEW

Bishop Dyer actualmente lucha para la Major League Wrestling tras salir de la WWE, y allí ostenta los Campeonatos Mundiales en Parejas MLW junto a Donovan Dijak. Sin embargo, ha debutado recientemente en un ring de AEW en un combate no televisado y aún disfruta mucho de esta nueva experiencia. Antes de que AEW Dynamite se transmitiera en vivo desde Orlando, Bishop Dyer formó equipo con Martin Stone (Danny Burch), Hadar Horvitz y Ori Gold en una lucha ante Austin Gunn, Billy Gunn, Brady Booker y Elijah Drago, donde su equipo se llevó la derrota.

► Bishop Dyer agradeció a Paul Wight y Billy Gunn

Durante una entrevista reciente con Jonathan Coachman en Off The Ropes, Bishop Dyer contó la historia completa tras bambalinas de su aparición en AEW, empezando por cómo llegó al evento, y que gracias a Billy Gunn, todo fluyó rápidamente, incluyendo una aprobación rápida de Tony Khan.

«Lo mejor de mi día no fue solo estar en el ring, con ese público… sino que todo empezó porque fui a recoger a Big Show para llevarlo a Orlando al evento. Terminaron cambiando los programas y añadiendo Collision después de Dynamite… No salimos de Orlando hasta las 12:20 o 12:30 de la noche. Condujimos de vuelta a Tampa, llegamos a Odessa, dejamos al grandullón… ¡Qué bien, grandes historias! Lo adoro muchísimo.»

«Me dijo: ‘Oye, ¿quieres estar en esta lucha no televisada con nosotros?’. Y yo le dije: ‘Amigo, si lo aprueban, estoy dentro. ¡Hagámoslo!’. Me dijo: ‘¿Tienes tu equipo, verdad?’. Le dije: ‘Sí, soy un profesional, amigo. Siempre’.»

«Cuando salí, fue increíble. Era la primera vez que estaba frente a un público tan grande en mucho tiempo. Estoy acostumbrado a los abucheos. Así que cuando te dan ese tipo de abucheos… hombre.»

«Cuando entré y me encontré cara a cara con Billy… por la periferia, el público se puso de pie y escuché un «¡Ohhh!». Billy y yo nos sonreímos de oreja a oreja porque dijimos: «¡Ah, sí! Eso es todo. Por eso estamos aquí«.

«Sé que Tony me dijo después: ‘El combate fue divertidísimo. Lo disfruté’. Yo solo le dije: ‘Gracias por permitirme hacer esto con Billy y Austin'».

Tras el combate, Dyer recibió una breve felicitación de Tony Khan, lo cual dejó satisfecho al luchador, quien valoró el hecho de compartir frente a un buen marco de público pese a que la lucha no fuera televisada.