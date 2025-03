Bishop Dyer: «Cuando WWE me llame para regresar…»

Bishop Dyer, antes conocido como Baron Corbin, imagina qué responderá a la WWE si lo llaman para que regrese. Pero para ello necesitará dar lo mejor de sí mismo en este nuevo capítulo de su carrera. ¿Tomando ejemplo de Cody Rhodes o Drew McIntyre? Atendamos a las declaraciones del luchador de 40 años de Lenexa (Kansas) a Ariel Helwani en The Ariel Helwani Show.

«Sí, y no es necesariamente… es algo raro. Quiero seguir desarrollándome y convertirme en una estrella más grande, ya sea en una película, un programa de televisión o la lucha libre, en todas esas cosas. ¿Cómo puedo convertirme en la estrella más grande en todos los aspectos posibles, incluyendo el jiu-jitsu? Quiero que Bishop sea una entidad. Baron Corbin es una entidad. El mundo del jiu-jitsu, el mundo del cine, lo que sea. Todas esas son entidades de mí, que es la marca que vendo. Así que creo que crear la marca más grande para mí y hacer crecer mi nombre, pero sí, mira a Cody, mira lo que hizo. Es una locura. Así que los chicos se van y vuelven. Además, es bueno simplemente desaparecer a veces. Ya sea por un año o dos, te vas, el público como que te olvida. Cuatro meses después, se olvidan, y luego regresas: ‘Esto es lo mejor’. ‘Nunca. Hace siglos que no lo veo’. Así que es bueno irse.

Es gracioso porque una parte de mí está enfadada, siendo realistas. Una parte está enfadada porque me despidieron. Siempre he hecho todo lo que se esperaba de mí y lo he hecho bien, y recibía excelentes reacciones en el programa. Cuando estaba en el programa, las reacciones eran increíbles. Me aclamaban. Incluso haciendo equipo con Apollo Crews, a veces, se daba la vuelta y decía: ‘No paran de corear tu nombre’. Por eso estaba más enfadado, porque soy muy consciente de mí mismo, recibía reacciones fantásticas, hacía combates geniales y me reinventé. Hunter [Triple H] me dijo: ‘¡Buen trabajo reinventándote! Deberías estar muy orgulloso’. Luego me despidieron. Así que pensé: ‘Bueno, voy a crecer y mejorar, y cuando me llames para que vuelva, te diré que esperes’.