Bishop Dyer: «Bayley merecía estar en WrestleMani 41»

Bayley fue atacada tras bastidores durante la Noche 1 de WrestleMania 41, preparándose de esta manera el regreso de Becky Lynch, quien fue la compañera de Lyra Valkyria, y con quien conquistó el Campeonato Femenil de Parejas WWE, que lo perderían 24 horas después. Si bien esta situación molestó a muchos fanáticos, Triple H justificó esta decisión, indicando que la ex miembro de Damage CTRL «es una profesional y se encuentra bien».

► Bishop Dyer, furioso con lo sucedido con Bayley

En el reciente «Busted Open Radio», la ex estrella de la WWE, Bishop Dyer (conocido también como Baron Corbin), se mostró furioso por la decisión de la WWE de reemplazar a Bayley por Becky Lynch, y no se guardó absolutamente nada para expresar su punto de vista, por la forma en cómo la ex Campeona SmackDown fue sacada de la programación de WrestleMania 41, resaltando el hecho de haber sacado adelante a la división en los momentos más difíciles.

«He tenido unos días para tranquilizarme un poco porque me enfureció muchísimo… ¡Que te jod**!, ese es mi sentimiento. O sea, hacérselo a Bayley precisamente. Alguien que ha pasado por la COVID… que ha hecho limonada con mier** de perro repetidamente… es una empleada modelo».

«Me importa un bledo si conocía la trama de antemano. Por favor, haz todo esto, aguanta todos estos golpes, esfuérzate al máximo, y dos días antes de que te reemplacemos… Y sé que Bayley estará bien… pero es solo un momento y es una tontería de principio a fin.»

«No pudo estar en WrestleMania. Bajó a NXT, elevando talentos… hace todo lo que le pediste. Bayley se merecía estar en WrestleMania… Me parece una locura que le hayan quitado ese momento».