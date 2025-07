Una serie de rumores cobraron fuerza recientemente después de que se especulara que la supuesta falta de compromiso de Karrion Kross en torno a que no quería recibir ciertos golpes en la WWE, asociándolo con el hecho de que ha tenido poca participación en el ring y su contrato estaría próximo a vencer. Sin embargo, al interior nadie ha podido confirmar esta situación y el propio luchador también decidió salir al paso negando tales afirmaciones, a la vez que ha tenido mayor participación en televisión, luchando en su primer evento premium en mucho tiempo durante Night of Champions, y recientemente siendo aclamado en cada una de sus apariciones.

► El impulso reciente de Karrion Kross, en la lupa

En teoría, Karrion Kross se identifica como rudo en la WWE, e incluso atacó a uno de los favoritos del público como Sami Zayn. Sin embargo, a juzgar por las recientes reacciones del Universo WWE, su personaje actual ha tomado un giro radical. Al respecto, Bishop Dyer, quien trabajó mayormente como rudo en la WWE bajo el nombre de Baron Corbin, habló en el reciente Busted Open Radio y explicó el dilema que Kross podría generar en los directivos de la WWE.

«Kross se encuentra en una situación complicada porque ha habido cierta repercusión en su favor a través de las redes sociales y los estadios. Así que, sinceramente, creo que, haga lo que haga, no va a recibir críticas, punto. Le ha dicho a los fans: ‘Los aprecio. Los entiendo’, y todo eso. Así que no van a abuchearlo. Está atacando a Sami Zayn. O sea, todos quieren golpear a Sami Zayn con un tubo de plomo, seamos realistas. Si has trabajado con ellos, definitivamente quieres darles una oportunidad con uno de esos solo por los dolores de cabeza que te causa, pero ahora es difícil. Es difícil que la gente quiera ser criticada y abucheada.»

Con su creciente popularidad, aún está por verse si la WWE cambiará el rumbo del personaje de Karrion Kross en televisión, ya sea cambiarlo definitvamente de bando, o bien dándole un impulso mayor en televisión. Habrá que estar atentos a su desarrollo en las próximas semanas.