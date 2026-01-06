Bishop Dyer añadido al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Bishop Dyer luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Como parte de los dominantes Skyscrapers junto a Donovan Dijak, Dyer llega a RIOT con el oro del campeonato y asuntos pendientes. Como parte de los actuales Campeones Mundiales en Parejas de MLW, Dyer ya ha demostrado su capacidad para dominar y abrumar a la élite de la competencia, pero ahora centra su atención en la mayor oportunidad individual de MLW.

La historia de Dyer en Battle RIOT es crucial. En la edición de 2025, fue uno de los últimos combatientes, superando a casi todos los participantes y acercándose a la victoria. Ahora, con el calendario en 2026, la pregunta es clara: ¿Podrá Bishop Dyer terminar lo que empezó y ganarlo todo?

Battle RIOT es la prueba definitiva de MLW. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, las armas son legales y el caos es constante. El último competidor en pie tiene garantizada una oportunidad futura por el Campeonato Mundial de MLW.

Y si el destino alinea los números de manera perfecta, el peligro se multiplica. Si Donovan Dijak entra a RIOT al mismo tiempo que Dyer, el ring podría convertirse rápidamente en territorio hostil para todos los demás. Dos campeones imponentes. Un solo ring. Sin reglas. La mera posibilidad basta para inquietar a todo el grupo.

El 29 de enero en Kissimmee, Bishop Dyer regresa a RIOT, más grande, más peligroso y más cerca que nunca de convertir el dominio en destino.