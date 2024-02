Bishamon habla sobre la salida de Okada

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) fueron distinguidos como el Equipo del Año en 2023 por los Premios Tokyo Sports.

Este año no hubo ceremonia de premiación, por lo que los ganadores recogieron su trofeo en las oficinas del Diario Deportivo, momento en el que fueron cuestionados sobre la salida de NJPW de Kazuchika Okada, su líder y compañeros de CHAOS.

YOSHI-HASHI dijo que se sintió un poco triste cuando escuchó la noticia por primera vez. Mencionó que fue Okada quien introdujo a Goto en CHAOS.

Goto: Apoyo a Kazuchika Okada en su. Es el camino que eligió…

YOSHI-HASHI: Hemos estado juntos desde que éramos aprendices, fuimos al extranjero al mismo tiempo y hemos estado con CHAOS desde que regresamos… somos los que nos conocemos desde hace más tiempo. Cuando me enteré, me sentí triste, pero cuando pensé en ello, Goto-san vino a CHAOS después de que Okada lo reclutó. Si no fuera por eso, no estarías aquí ahora, ¿verdad?… Al igual que Bishamon, tengo muchos recuerdos felices y estoy agradecido con Okada por las muchas cosas que me dejó. Si renuncio, algunas personas podrían llamarme traidor, pero como profesional, creo que es importante ir a donde quiero ir.