Roman Reigns, Seth Rollins y CM Punk van a enfrentarse en WrestleMania 41 en una lucha triple amenaza que está dando mucho que hablar. Por ejemplo, hace solo unas horas conocíamos que al miembro del Salón de la Fama Bully Ray le parece bien que los tres vayan a verse las caras y que ahora mismo quiere ver al «OTC» contando una historia y no luchando por un campeonato.

. @WWERollins , @WWERomanReigns and @CMPunk will battle it out in a Triple Threat Match at #WrestleMania !

En cambio, el también Hall of Famer Eric Bischoff no está tan contento con este próximo combate ni la rivalidad que las Superestrellas WWE están contando, como deja saber en un episodio reciente de su pódcast, 83 Weeks:

«Creo que hay tres formas de verlo. Lo he dicho muchas veces: en mi opinión, es una salida fácil. A menos que haya tres historias realmente buenas que necesiten chocar en el ring para llegar a su fin, solo es una atracción.

Es una excusa para meter grandes nombres en un combate y así generar titulares, por así decirlo. Son tus principales estrellas y van a estar en el ring al mismo tiempo. Pero si no hay una razón para ello, si no puedes explicarme por qué están ahí y por qué debería ser el evento principal, entonces no debería ser el evento principal.

Todo se trata del ‘por qué’. ¿Por qué harían eso? Tal vez debería dar un paso atrás… Preguntémonos: ¿cómo se beneficiaría cualquiera de esos tres luchadores al estar juntos en el ring desde una perspectiva de percepción? La respuesta corta es que no lo harán. Porque ya están en un nivel tan alto.

¿Roman Reigns se volverá más relevante después de este combate, a menos que haya un final extraño? ¿Lo hará Rollins? ¿Lo hará Punk? No. No van a beneficiarse de esta triple amenaza. Si no hay un talento que salga más fortalecido que los demás, si no hay motivación en ese sentido, ¿para qué hacerlo? En cierto modo, debilita a los tres. Si no hay historia ni emoción, porque no hay un ‘por qué’, entonces no hay razón para que el público se involucre. En ese caso, solo es un combate de exhibición. Sí, tendrá algo de importancia. A la gente le gustará verlo porque son tres grandes estrellas, pero no significará mucho».