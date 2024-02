Con tanta negatividad en torno a The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania 40, vamos con un poco de optimismo, el de Eric Bischoff. No suele ser él quien aporta opiniones positivas sobre WWE pero en el episodio más reciente de 83 Weeks explica qué le gusta de esta lucha que deja fuera a Cody Rhodes.

► Bischoff de The Rock vs. Roman Reigns

«He tenido tiempo para pensarlo. Y he leído mucho del debate online, la emoción, 500,000 dislikes; entiendo todo eso. Pero soy optimista. Estoy eligiendo serlo. No soy optimista subconscientemente, no soy optimista por defecto; cualquiera que me conozca lo sabe. Pero aquí está la analogía que se me ocurrió hoy. Vas a ver una película. Te sientas con tus palomitas, tu cita, tu amigo, lo que sea. Vas solo. Te sientas allí con esas palomitas. Has estado esperando ver esta película durante mucho tiempo. Has visto los tráilers, han promocionado muy bien la película. Estás preparado para amar esa película cuando te sientes en esa silla. Pides dos palomitas, así de emocionado estás… Luego comienza la música, boom, se abre, estás en la escena de apertura del Acto Uno. Y esa película te atrapa. Estás tan contento de haber venido a ver esta película, valida todo lo que esperabas que fuera. Llegas al segundo acto, y ahora estás al borde de tu asiento. ‘¡Dios mío, ¿a dónde va esto?’ Tu héroe, protagonista, tu chico bueno, si quieres llamarlo así, todo está yendo como esperas que vaya. Tu héroe está superando los obstáculos uno por uno. Ya sea un monstruo verde grande o un lanzallamas, lo que sea. Tu héroe está superando todo lo que le ponen en su camino. Y ahora te estás calentando; estás en el tercer acto. Sabes que es una película de dos horas y que quedan 20 minutos y estás tan emocionado, porque finalmente vas a obtener lo que has estado esperando. Porque ha habido una gran historia, una anticipación masiva, la actuación, la acción es tan buena. Crees lo que está sucediendo. Te has dejado absorber por el viaje de tu héroe.

«Y solo has comido la mitad de tus palomitas, estás tan hipnotizado por todo lo que ves, ni siquiera puedes comer las palomitas. Así de emocionado estás. Te quedan 20 minutos, y de repente hay un giro en la trama. Un cambio, algo que no esperabas. ‘¡Oh Dios mío, mi héroe no va a… esto no es lo que quería que pasara! ¡Hijo de *uta!’ Y tiras esas palomitas… estás furioso. Y te levantas, y sales de esa película. Dejas a tu cita, tu cita se queda allí diciendo, ‘¿Qué demonios está pasando?’… Y llegas a casa. Tu cita te llama al día siguiente, tu amigo, lo que sea. Te dice, ‘Deberías haber esperado. Esa película fue increíble.’ ‘¿Qué quieres decir, fue increíble? ¿Cómo podría serlo?’ Y luego procede a contarte cómo terminó la película. Y, maldita sea, eres víctima de ella. Es un giro en la trama muy bien elaborado. Porque justo cuando crees que sabes la respuesta, como diría Roddy Piper, cambiaron el juego. Cambiaron la pregunta, cambiaron el final. Es un giro en la trama, eso es lo que se supone que deben hacer.

«Ahora, sé que estoy siendo demasiado optimista quizás, en la mente de algunos. Pero tengo confianza en las personas involucradas. Se han ganado mi confianza, no es que les importe si confío en ellos o no. Claramente no. Pero tengo confianza en ellos. Creo que las mismas personas que crearon algunas de las mejores historias que he visto en la lucha libre, particularmente The Bloodline, esas mismas personas todavía trabajan allí. Triple H, el tipo del que todos han estado hablando con tanto respeto en los últimos 12 meses. Todavía está ahí. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es la situación. La situación ha cambiado. Nadie votó por esto. Nadie levantó la mano en una reunión hace un par de meses y dijo ‘Oye, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos que toda esta cosa explote en nuestras caras, y toda esta prensa negativa y FBI, y SEC y horribles acusaciones?’ Nadie quería que esto pasara, pero pasó. Y ahora estamos en una situación en la que probablemente tengas equipos de gestión de crisis trabajando turnos de ocho horas, 24 horas al día, tratando de averiguar cómo manejar esta situación increíblemente sin precedentes, que es muy, muy seria. Pero también tienes un problema de gestión de crisis en creatividad, así como tienes un problema de gestión de crisis en relaciones públicas. Y ahora vas a tener un nexo de gestión de crisis en relaciones públicas y gestión de crisis en creatividad. ¿Qué haces? Esta es la incertidumbre más grande, creo, en la que WWE ha estado, tal vez para siempre, y en un período de tiempo tan corto. Esta es una incertidumbre masiva. Nadie sabe qué va a pasar a continuación. ¿Qué hacen las personas en tiempos de adversidad? Financieramente, ¿qué haces? Diversificas. No quieres que todo tu dinero esté en un solo lugar; quieres distribuir tu riesgo. Quieres tantas opciones financieras como puedas obtener en medio de la adversidad. Entonces, ¿qué está haciendo WWE? Han traído a The Rock. Se están dando tantas opciones como sea posible ante la adversidad que ninguno de ellos quería.»