Vince McMahon se fue una vez de la WWE pero volvió y a pesar de su venta a Endeavor es el Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de TKO Group Holdings. Hablando recinetemente en Strictly Business de esta nueva compañía, Eric Bischoff apuntaba que no cree que The Chairman vuelva a irse.

► ¿Vince McMahon no se irá de WWE?

«Nunca apostaría en contra de Vince McMahon en lo que respecta a Vince haciendo lo que quiere hacer. Mi instinto y un poco de experiencia me sugieren que Vince no quiere alejarse, esto es como su hijo. Esto es parte de la familia de Vince. No lo veo apartándose de ello. Nunca ha sucedido en mi vida profesional que me sugiera que Vince quiera hacer algo diferente a lo que está haciendo actualmente. No tiene pasatiempos, no parece tener mucha vida social. Trabaja como un maniático, vive para trabajar y trabaja para vivir. No creo que Vince pueda ser feliz haciendo algo diferente a lo que está haciendo.

«Algunos de los problemas con el precio de las acciones podrían ser un reflejo de muchas de las noticias que hemos leído en los últimos días sobre los litigios pendientes y los cargos criminales y toda la mi*rda que está flotando por ahí. Personalmente, no creo que nada de eso se quede. Es mucho ruido desagradable y mucha información incómoda, pero no creo que al final signifique nada, Vince estará bien en ese sentido. No lo sé, solo siento eso. Pero no lo veo queriendo hacer algo más. Si lo van a sacar de allí, será a patadas y gritos, no será él diciendo que es hora de irse».

«Si Vince McMahon se retirara esta tarde, vendiera sus 28 millones de acciones, lo que sea que tenga, tomara sus tres mil millones de dólares, comprara un yate y flotara alrededor del Caribe por el resto de su vida, no veo que tenga un impacto adverso en WWE, y eso es un crédito para Vince. Vince ha hecho un gran trabajo construyendo esa organización, rodeándose de las personas adecuadas, tanto en el lado creativo del negocio como en el lado empresarial. Ciertamente, ahora con Ari Emanuel y Endeavor detrás de ella, la calidad del liderazgo y el talento en WWE en este momento es asombrosa. Desearía que muchas otras empresas importantes tuvieran el mismo tipo de liderazgo y gestión«.