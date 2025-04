Con el especial Spring BreakThru del 16 de abril, AEW Dynamite ha realizado 289 episodios, superando los 288 que alcanzó WCW Monday Nitro.

Hace unas horas leíamos a Tony Khan resaltando la influencia de WCW en la lucha libre. Ahora, a Eric Bischoff reaccionando al adelantamiento de Dynamite a Nitro:

«Quiero felicitar a Tony Khan y a todo su equipo. Obviamente esto significa mucho para ellos, y felicitaciones. Dice mucho sobre el compromiso de Tony. Tony invirtió su propio dinero en esto. Puedes juzgar el producto. Yo puedo juzgar el producto. A menudo lo he hecho, simplemente ya no lo veo. Pero la verdad es que fue su visión, su sueño, su dinero, su compromiso. Así que felicidades. Porque lo que hizo no fue fácil. No importa lo que alguien piense del producto, no fue fácil y todavía no lo es.

Así que felicidades por su esfuerzo y no, no me molesta en lo más mínimo. No significa nada para mí. Aunque sí lo significa para Tony y su equipo, y entiendo por qué. Él puso mucho tiempo, trabajo y dinero, como acabo de mencionar. Así que bien por ellos. Pero no, no me molesta para nada», comenta el veterano en su pódcast, 83 Weeks, cuyo título hace referencia a las 83 semanas que WCW Nitro estuvo ganando a WWE Raw las Monday Night Wars.