WWE o AEW, parece que Kazuchika Okada maneja esas dos opciones a la hora de dejar NJPW. Y en esa conversación se mete Eric Bischoff en la edición más reciente de 83 Weeks para especular con la decisión que va a tomar «The Rainmaker», a quien todavía le quedan algunas fechas en Japón.

► El futuro de Okada según Bischoff

«No tengo la menor idea. A menos que comprendas realmente la motivación de alguien, su verdadera motivación, no la motivación que proyectan en las redes sociales. Porque eso también puede ser una especie de estrategia y negociación, ¿verdad? No lo sé. Mira, si Okada no quiere abandonar Japón y prefiere viajar de ida y vuelta, hará que la participación en la televisión semanal sea realmente complicada. Si no puede estar presente en la televisión semanal, entonces no estará involucrado en ninguna trama bien estructurada. Así que no sé si tiene sentido para alguien que no quiere dejar Japón pero desea trabajar en los Estados Unidos para una empresa que produce televisión semanal.

«Si es verdad que prefiere quedarse en Japón, entonces creo que AEW es su única opción. Si desea luchar en WrestleMania y no quiere abandonar Japón, diría que tengo casi la misma probabilidad de encabezar Wrestlemania. No llegarás a ese nivel si no eres parte de la historia, de la programación, si no estás siendo construido y elevado. No entrarás en la WWE basándote solo en tu éxito en la New Japan Pro Wrestling y en lo que han visto de ti, para ser colocado en una posición así. Requiere compromiso, un compromiso a largo plazo. Así que, basándome en lo que he oído, ya que no sé nada, probablemente termine en AEW. Saltar a la rutina de la WWE si realmente no quieres mudarte a los Estados Unidos parece no ser una opción viable.»