Billy Jack Haynes, demandado por abuso de ancianos

En 2024, el que fuera luchador de WWE en la década de 1980 Billy Jack Haynes, fue acusado de asesinar a su esposa. En 2025, lo demandan por abusar de ancianos.

Así lo reportan desde FOX 12 Oregon, medio localizado en su estado natal, Portland:

PORTLAND, Oregón (KPTV) – El exluchador y nativo de Portland, William “Billy Jack” Haynes, acusado de asesinar a su esposa en 2024, ha sido demandado por abuso a personas mayores por parte del patrimonio de ella, según muestran documentos judiciales.

Haynes, de 71 años, está acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa, Janette Becraft, de 85 años, ocurrida el 8 de febrero de 2024. A principios de este mes, fue declarado no apto para ser juzgado.

Former Portland Wrestling star, accused of killing wife, sued for elder abuse https://t.co/RdN9hC0mCr

— FOX 12 Oregon (@fox12oregon) May 27, 2025