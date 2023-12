Los Campeones Mundiales de Tríos, The Acclaimed y Billy Gunn, han estado fuera de la programación de AEW desde que el 8 de noviembre en Dynamite fueran atacados por los secuaces de The Devil. Lo hicieron porque los monarcas estaban apoyando a MJF, el Campeón Mundial, en su disputa con el malvado y misterioso enmascarado. Y un mes después no se sabe cuando van a volver.

► The Acclaimed y Billy Gunn

Pero el Daddy Ass espera que sea pronto, como señala en su reciente aparición en el podcast A2TheK.

«Esperaría que sí. Nunca he estado fuera tanto tiempo. Creo que hay algunas cosas sucediendo. Creo que volveremos, deberíamos volver, todos están recuperados y todos están bien. Tienen el torneo en marcha en este momento, así que no quiero que nuestro regreso se pierda en esa agitación. Quiero regresar y descubrir quién es el tipo vestido de oscuro y enmascarado y simplemente arruinarles la vida. Ese es nuestro plan.

«Los niños y yo tenemos una cosa divertida, tenemos reuniones de equipo todo el tiempo. Max finalmente consiguió un iPhone, así que todos podemos hacer FaceTime entre nosotros. Todavía nos vemos y tenemos nuestras reuniones de equipo para planificar qué hacer. Con suerte, estaremos de vuelta pronto«.

Es de suponer que lo harán antes de Worlds End, donde Maxwell Jacob Friedman va a exponer el Campeonato Mundial AEW ante Samoa Joe con (seguramente) The Devil involucrado de alguna manera. De hecho, también podría darse la situación de que ellos expongan el Campeonato Mundial de Tríos AEW en el PPV. A falta de más información, tendremos que seguir esperando.

Worlds End cerrará el calendario anual de PPVs de AEW el 30 de diciembre. Además de la lucha por el título máximo, se realizará la final del torneo AEW Continental Classic, donde se determinará al primer Campeón Continental (también están en juego el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto Never de NJPW), pero todavía no se sabe quienes la protagonizarán. El evento se llevará a cabo en la arena Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York.